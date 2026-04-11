今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。近況報告にファンから喜びの声が寄せられている。

１１日に自身のインスタグラムを更新し「部屋中一生断捨離してたら 春になりました笑 春服も春ご飯も楽しくていっぱい運動してまーーす」とコメントすると、桜をバックに愛犬を抱きかかえた自撮りショットを披露。「ワン達とお散歩もよく行ってる リードを口に咥えて玄関まで持ってくるんよ（可愛）見上げるくまちゃんたちのシジミ目がたまんないねｗ２匹のシジミ目コレクションどうぞ」と続け、愛犬の写真をアップ。

ネット上では「最新のあ〜ちゃんをありがとうございます 画面に映る全てのものが美しい…」「とても可愛くて愛らしいワンちゃんたち」「久しぶりあ〜ちゃん 更新嬉しいです！春満喫していて...ぽぽべべかわいい」「あーちゃん！元気そうで良かった」「ポポべべ同じ顔して黄昏てるの可愛すぎる」「すべてが癒やしです 春らしいキュートなお写真ありがとう 髪の毛伸びたね」「あ〜ちゃん元気そうで幸せ わんこたちとの時間も増えてよかった」と興奮した。