◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権

Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、１番人気のエンブロイダリー（４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が最内枠から逃げ切り、昨年の秋華賞以来となる重賞４勝目を挙げた。１８年ソウルスターリング（１０着）以来の参戦となったクリストフ・ルメール騎手は当レース初勝利。勝ちタイムは１分３１秒６。

２５年牝馬２冠はやはり強かった。初の海外遠征となった前走・香港マイルは直線で失速。まさかの１１着に終わったが、休養期間を経て、立て直しに成功。４戦連続コンビを組む名手に導かれ、アスコリピチェーノ、カムニャックとのＧ１馬対決を制した。

４番人気のカムニャック（川田将雅騎手）が２着。５番人気のルージュソリテール（西塚洸二騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（エンブロイダリー＝１着）「休み明けでどんな競馬ができるか分からなかったけど、返し馬で馬体は良さそうだった。１枠だったので、いいスタートなら多分逃げると思っていました。前半はすごくリラックスしていて、先頭に立ってからもマイぺースで走ってくれました。最後は彼女の強さを見せてくれました。良かったです。（余裕があった？）余裕じゃなかったけど、止まらなかった。２０００メートルまでいけるので、最後も心配していなかった。ゴールまで伸びると思っていました」