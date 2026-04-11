鶏もも100g×油揚げ5枚でも満腹・節約おかず！4分煮るだけの『超カンタンごま煮』

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節約したい日も、手間はかけたくない。そんなときに頼れるのが、油揚げを5枚たっぷり使ったシンプルな煮ものです。

フライパンでさっと煮るだけで、油揚げが煮汁を吸ってじゅわっとおいしい一皿に。鶏肉は100gでも、うまみが全体に行きわたり、思わずご飯をかきこみたくなりますよ。

『油揚げとねぎのごま風味煮』のレシピ

材料（2人分）

油揚げ……5枚（約100g）
鶏もも肉（親子丼用）……100g
ねぎ（大）……1/2本（約75g）

〈A〉
だし汁……1と1/2カップ 　
砂糖……小さじ2と1/2 　
しょうゆ……大さじ2と1/2
みりん……大さじ2と1/2

白すりごま……大さじ1
一味唐辛子……少々

作り方

（1）下準備する

・ねぎは斜め薄切りにする。
・油揚げは横に幅5mmに切る。

（2）煮る

フライパンに〈A〉と油揚げ、鶏肉を入れて中火で煮立て、そのまま3分ほど煮る。ねぎを加え、1〜2分煮て白ごまを加え、全体を混ぜ合わせる。器に盛り、一味唐辛子をふる。

おいしく作るコツ

油揚げと鶏肉を煮たあと、ねぎ、ごまを時間差で加えます。こうするとねぎは食感、ごまは香りが残ります。

手軽に作れて、しっかり満足。しみしみの油揚げが絶品ですよ〜！

『オレンジページ』2026年4月2日号より）

教えてくれたのは…
野本 やすゆきノモト ヤスユキ
料理家

料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。

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