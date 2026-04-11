鶏もも100g×油揚げ5枚でも満腹・節約おかず！4分煮るだけの『超カンタンごま煮』

節約したい日も、手間はかけたくない。そんなときに頼れるのが、油揚げを5枚たっぷり使ったシンプルな煮ものです。

フライパンでさっと煮るだけで、油揚げが煮汁を吸ってじゅわっとおいしい一皿に。鶏肉は100gでも、うまみが全体に行きわたり、思わずご飯をかきこみたくなりますよ。

『油揚げとねぎのごま風味煮』のレシピ

材料（2人分）

油揚げ……5枚（約100g）

鶏もも肉（親子丼用）……100g

ねぎ（大）……1/2本（約75g）

〈A〉

だし汁……1と1/2カップ

砂糖……小さじ2と1/2

しょうゆ……大さじ2と1/2

みりん……大さじ2と1/2

白すりごま……大さじ1

一味唐辛子……少々

作り方

（1）下準備する

・ねぎは斜め薄切りにする。

・油揚げは横に幅5mmに切る。

（2）煮る

フライパンに〈A〉と油揚げ、鶏肉を入れて中火で煮立て、そのまま3分ほど煮る。ねぎを加え、1〜2分煮て白ごまを加え、全体を混ぜ合わせる。器に盛り、一味唐辛子をふる。

おいしく作るコツ

油揚げと鶏肉を煮たあと、ねぎ、ごまを時間差で加えます。こうするとねぎは食感、ごまは香りが残ります。

手軽に作れて、しっかり満足。しみしみの油揚げが絶品ですよ〜！

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）