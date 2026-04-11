AKB48メンバー「この子意外とスタイルいいんだ〜ランキング1位です」美脚輝くミニ丈姿に「何頭身？」「二度見した」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】AKB48の坂川陽香が4月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。全身ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳AKBメン「何頭身？」圧巻美脚輝く
坂川は「おはようございます！『この子意外とスタイルいいんだ〜』ランキング1位です」と階段で撮影された写真を投稿。白のミニ丈ボトムスからスラリと長く美しい脚を輝かせた。
この投稿に、ファンからは「ランキング1位に納得しかない脚の長さ」「何頭身？」「二度見した」「意外どころか、誰が見ても最高レベルのスタイル」「美脚が眩しすぎる」「体の何割が脚なの」「めちゃくちゃ脚長い」「２次元から出てきたみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳AKBメン「何頭身？」圧巻美脚輝く
◆坂川陽香、美脚際立つ全身ショット公開
坂川は「おはようございます！『この子意外とスタイルいいんだ〜』ランキング1位です」と階段で撮影された写真を投稿。白のミニ丈ボトムスからスラリと長く美しい脚を輝かせた。
◆坂川陽香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ランキング1位に納得しかない脚の長さ」「何頭身？」「二度見した」「意外どころか、誰が見ても最高レベルのスタイル」「美脚が眩しすぎる」「体の何割が脚なの」「めちゃくちゃ脚長い」「２次元から出てきたみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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