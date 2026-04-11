M-1王者たくろう、両国国技館のリング上で“決勝”ネタを披露 那須川天心のWBC挑戦者決定戦前に
『M-1グランプリ2025』王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、11日開催の『Prime Video Boxing 15』（東京・両国国技館）にオープニングアクトとして出演し、漫才を披露することが発表された。
【会見動画】那須川天心エストラーダをKO宣言で再起誓う「絶対もう負けたくない」
たくろうは、M-1グランプリの決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナについてのネタを披露。今回は「Prime Video Boxing」の初の試みとなる。第1試合開始前の17時45分ごろからリング上で行われる予定。
また公式SNSでは、伝説的リングアナウンサーであるジミー・レノンJr氏との予告投稿を公開している。
本大会ではプロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心が、元2階級制覇王者で同級1位のファン・フランシスコ・エストラーダとWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む。
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たくろうは、M-1グランプリの決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナについてのネタを披露。今回は「Prime Video Boxing」の初の試みとなる。第1試合開始前の17時45分ごろからリング上で行われる予定。
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