決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … イオン、セブン＆アイ、ツルハＨＤ (4月3日～9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ -16.04 4/ 8 上期 36.34
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -12.53 4/ 9 本決算 55.50
<2918> わらべ日洋 東Ｐ -10.16 4/ 8 本決算 3.18
<8267> イオン 東Ｐ -10.07 4/ 9 本決算 19.33
<2809> キユーピー 東Ｐ -8.08 4/ 9 1Q 33.15
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -7.80 4/ 9 本決算 -2.76
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -7.61 4/ 9 本決算 7.27
<1377> サカタタネ 東Ｐ -7.58 4/ 7 3Q 11.63
<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -6.70 4/ 6 本決算 0.16
<8125> ワキタ 東Ｐ -6.19 4/ 9 本決算 8.48
<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ -5.75 4/ 8 本決算 2.52
<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -5.58 4/ 8 本決算 -25.86
<4432> ウイングアク 東Ｐ -4.76 4/ 9 本決算 －
<7630> 壱番屋 東Ｐ -4.22 4/ 6 本決算 1.10
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -4.12 4/ 9 本決算 4.47
<4343> イオンファン 東Ｐ -3.06 4/ 9 本決算 -14.38
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -2.84 4/ 9 本決算 9.86
<7888> 三光合成 東Ｐ -2.46 4/ 7 3Q 18.92
<8217> オークワ 東Ｐ -2.19 4/ 6 本決算 6.44
<3543> コメダ 東Ｐ -1.61 4/ 8 本決算 8.87
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ -1.52 4/ 8 本決算 2.49
<5932> 三協立山 東Ｐ -1.44 4/ 7 3Q 赤転
<3093> トレファク 東Ｐ -0.72 4/ 9 本決算 4.16
<7513> コジマ 東Ｐ -0.53 4/ 9 上期 14.37
<3148> クリエイトＳ 東Ｐ -0.45 4/ 6 3Q 6.44
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -0.08 4/ 9 本決算 3.44
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ -16.04 4/ 8 上期 36.34
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -12.53 4/ 9 本決算 55.50
<2918> わらべ日洋 東Ｐ -10.16 4/ 8 本決算 3.18
<8267> イオン 東Ｐ -10.07 4/ 9 本決算 19.33
<2809> キユーピー 東Ｐ -8.08 4/ 9 1Q 33.15
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -7.80 4/ 9 本決算 -2.76
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -7.61 4/ 9 本決算 7.27
<1377> サカタタネ 東Ｐ -7.58 4/ 7 3Q 11.63
<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -6.70 4/ 6 本決算 0.16
<8125> ワキタ 東Ｐ -6.19 4/ 9 本決算 8.48
<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ -5.75 4/ 8 本決算 2.52
<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -5.58 4/ 8 本決算 -25.86
<4432> ウイングアク 東Ｐ -4.76 4/ 9 本決算 －
<7630> 壱番屋 東Ｐ -4.22 4/ 6 本決算 1.10
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -4.12 4/ 9 本決算 4.47
<4343> イオンファン 東Ｐ -3.06 4/ 9 本決算 -14.38
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -2.84 4/ 9 本決算 9.86
<7888> 三光合成 東Ｐ -2.46 4/ 7 3Q 18.92
<8217> オークワ 東Ｐ -2.19 4/ 6 本決算 6.44
<3543> コメダ 東Ｐ -1.61 4/ 8 本決算 8.87
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ -1.52 4/ 8 本決算 2.49
<5932> 三協立山 東Ｐ -1.44 4/ 7 3Q 赤転
<3093> トレファク 東Ｐ -0.72 4/ 9 本決算 4.16
<7513> コジマ 東Ｐ -0.53 4/ 9 上期 14.37
<3148> クリエイトＳ 東Ｐ -0.45 4/ 6 3Q 6.44
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -0.08 4/ 9 本決算 3.44
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース