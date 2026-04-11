―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7581> サイゼリヤ 　　東Ｐ 　 -16.04 　　4/ 8　　上期　　　 36.34
<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ 　 -12.53 　　4/ 9　本決算　　　 55.50
<2918> わらべ日洋 　　東Ｐ 　 -10.16 　　4/ 8　本決算　　　　3.18
<8267> イオン 　　　　東Ｐ 　 -10.07 　　4/ 9　本決算　　　 19.33
<2809> キユーピー 　　東Ｐ　　 -8.08 　　4/ 9　　　1Q　　　 33.15

<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 -7.80 　　4/ 9　本決算　　　 -2.76
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -7.61 　　4/ 9　本決算　　　　7.27
<1377> サカタタネ 　　東Ｐ　　 -7.58 　　4/ 7　　　3Q　　　 11.63
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.70 　　4/ 6　本決算　　　　0.16
<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 -6.19 　　4/ 9　本決算　　　　8.48

<6183> ベル２４ＨＤ 　東Ｐ　　 -5.75 　　4/ 8　本決算　　　　2.52
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 -5.58 　　4/ 8　本決算　　　-25.86
<4432> ウイングアク 　東Ｐ　　 -4.76 　　4/ 9　本決算　　　　　－
<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 -4.22 　　4/ 6　本決算　　　　1.10
<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -4.12 　　4/ 9　本決算　　　　4.47

<4343> イオンファン 　東Ｐ　　 -3.06 　　4/ 9　本決算　　　-14.38
<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.84 　　4/ 9　本決算　　　　9.86
<7888> 三光合成 　　　東Ｐ　　 -2.46 　　4/ 7　　　3Q　　　 18.92
<8217> オークワ 　　　東Ｐ　　 -2.19 　　4/ 6　本決算　　　　6.44
<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 -1.61 　　4/ 8　本決算　　　　8.87

<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 -1.52 　　4/ 8　本決算　　　　2.49
<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 -1.44 　　4/ 7　　　3Q　　　　赤転
<3093> トレファク 　　東Ｐ　　 -0.72 　　4/ 9　本決算　　　　4.16
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 -0.53 　　4/ 9　　上期　　　 14.37
<3148> クリエイトＳ 　東Ｐ　　 -0.45 　　4/ 6　　　3Q　　　　6.44

<8194> ライフコーポ 　東Ｐ　　 -0.08 　　4/ 9　本決算　　　　3.44

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース