―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　サンエー <2659>
　26年2月期の連結経常利益は前の期比1.7％増の177億円になり、27年2月期も前期比1.2％増の179億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6323> ローツェ 　　　東Ｐ 　 +24.03 　　4/ 9　本決算　　　 17.23
<6264> マルマエ 　　　東Ｐ 　 +18.91 　　4/ 3　　上期　　　 55.30
<9983> ファストリ 　　東Ｐ 　 +11.48 　　4/ 9　　上期　　　 17.89
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 +9.18 　　4/ 7　本決算　　　　1.17
<8923> トーセイ 　　　東Ｐ　　 +8.91 　　4/ 6　　　1Q　　　 25.77

<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 +7.97 　　4/ 9　本決算　　　 -7.06
<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 +4.62 　　4/ 7　本決算　　　 37.30
<6474> 不二越 　　　　東Ｐ　　 +4.42 　　4/ 6　　　1Q　　　 45.77
<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +4.33 　　4/ 3　本決算　　　　　－
<4825> ＷＮＩウェザ 　東Ｐ　　 +3.85 　　4/ 6　　　3Q　　　 28.09

<8016> オンワード 　　東Ｐ　　 +3.43 　　4/ 9　本決算　　　 10.06
<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 +3.17 　　4/ 8　本決算　　　　0.36
<9793> ダイセキ 　　　東Ｐ　　 +3.12 　　4/ 7　本決算　　　 14.21
<2726> パルＨＤ 　　　東Ｐ　　 +2.41 　　4/ 7　本決算　　　　8.37
<2734> サーラ 　　　　東Ｐ　　 +1.79 　　4/ 7　　　1Q　　　 40.62

<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 +1.77 　　4/ 8　本決算　　　　黒転
<2753> あみやき 　　　東Ｐ　　 +1.40 　　4/ 3　本決算　　　　8.36
<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 +1.33 　　4/ 9　　　3Q　　　 16.17
<3186> ネクステージ 　東Ｐ　　 +1.16 　　4/ 6　　　1Q　　　197.36
<3333> あさひ 　　　　東Ｐ　　 +0.51 　　4/ 3　本決算　　　　6.50

<2685> アンドＳＴ 　　東Ｐ　　 +0.33 　　4/ 6　本決算　　　　2.22
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 +0.11 　　4/ 3　本決算　　　420.00

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース