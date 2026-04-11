決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ファストリ、ローツェ、古野電 (4月3日～9日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 サンエー <2659>
26年2月期の連結経常利益は前の期比1.7％増の177億円になり、27年2月期も前期比1.2％増の179億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6323> ローツェ 東Ｐ +24.03 4/ 9 本決算 17.23
<6264> マルマエ 東Ｐ +18.91 4/ 3 上期 55.30
<9983> ファストリ 東Ｐ +11.48 4/ 9 上期 17.89
<2659> サンエー 東Ｐ +9.18 4/ 7 本決算 1.17
<8923> トーセイ 東Ｐ +8.91 4/ 6 1Q 25.77
<6814> 古野電 東Ｐ +7.97 4/ 9 本決算 -7.06
<8278> フジ 東Ｐ +4.62 4/ 7 本決算 37.30
<6474> 不二越 東Ｐ +4.42 4/ 6 1Q 45.77
<3612> ワールド 東Ｐ +4.33 4/ 3 本決算 －
<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ +3.85 4/ 6 3Q 28.09
<8016> オンワード 東Ｐ +3.43 4/ 9 本決算 10.06
<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ +3.17 4/ 8 本決算 0.36
<9793> ダイセキ 東Ｐ +3.12 4/ 7 本決算 14.21
<2726> パルＨＤ 東Ｐ +2.41 4/ 7 本決算 8.37
<2734> サーラ 東Ｐ +1.79 4/ 7 1Q 40.62
<9946> ミニストップ 東Ｐ +1.77 4/ 8 本決算 黒転
<2753> あみやき 東Ｐ +1.40 4/ 3 本決算 8.36
<9765> オオバ 東Ｐ +1.33 4/ 9 3Q 16.17
<3186> ネクステージ 東Ｐ +1.16 4/ 6 1Q 197.36
<3333> あさひ 東Ｐ +0.51 4/ 3 本決算 6.50
<2685> アンドＳＴ 東Ｐ +0.33 4/ 6 本決算 2.22
<6279> 瑞光 東Ｐ +0.11 4/ 3 本決算 420.00
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 サンエー <2659>
26年2月期の連結経常利益は前の期比1.7％増の177億円になり、27年2月期も前期比1.2％増の179億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6323> ローツェ 東Ｐ +24.03 4/ 9 本決算 17.23
<6264> マルマエ 東Ｐ +18.91 4/ 3 上期 55.30
<9983> ファストリ 東Ｐ +11.48 4/ 9 上期 17.89
<2659> サンエー 東Ｐ +9.18 4/ 7 本決算 1.17
<8923> トーセイ 東Ｐ +8.91 4/ 6 1Q 25.77
<6814> 古野電 東Ｐ +7.97 4/ 9 本決算 -7.06
<8278> フジ 東Ｐ +4.62 4/ 7 本決算 37.30
<6474> 不二越 東Ｐ +4.42 4/ 6 1Q 45.77
<3612> ワールド 東Ｐ +4.33 4/ 3 本決算 －
<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ +3.85 4/ 6 3Q 28.09
<8016> オンワード 東Ｐ +3.43 4/ 9 本決算 10.06
<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ +3.17 4/ 8 本決算 0.36
<9793> ダイセキ 東Ｐ +3.12 4/ 7 本決算 14.21
<2726> パルＨＤ 東Ｐ +2.41 4/ 7 本決算 8.37
<2734> サーラ 東Ｐ +1.79 4/ 7 1Q 40.62
<9946> ミニストップ 東Ｐ +1.77 4/ 8 本決算 黒転
<2753> あみやき 東Ｐ +1.40 4/ 3 本決算 8.36
<9765> オオバ 東Ｐ +1.33 4/ 9 3Q 16.17
<3186> ネクステージ 東Ｐ +1.16 4/ 6 1Q 197.36
<3333> あさひ 東Ｐ +0.51 4/ 3 本決算 6.50
<2685> アンドＳＴ 東Ｐ +0.33 4/ 6 本決算 2.22
<6279> 瑞光 東Ｐ +0.11 4/ 3 本決算 420.00
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース