お笑いタレント宮川大輔（53）が、11日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後2・00）にゲスト出演し、海外ロケでの食にまつわるエピソードを明かした。

日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で、世界各地を巡っている宮川。今まで訪れた国は「50…」と話し、驚かせた。体調を崩すことはあまりなく、「ビビらんと生ガキとか全然、食べられる」とも明かした。

ロケでの印象的な思い出も語った。「アフリカ系もおもしろいですよね」といい、ある国での衝撃的な食習慣を披露。「アリ塚みたいなのにビニールみたいなのをかけて、満月の日に、羽アリが孵（ふ）化して飛んでいく。それがアリ塚からばーっと出てくるんだけど、そのアリを捕まえてボリボリ食べる。衝撃でしたよ。何もうま（く）ないんですよ」。スタジオからは悲鳴が上がった。

「WEST.」重岡大毅からは「大丈夫なのかな？みたいなのは」と問われると、宮川は「コウモリの素揚げなんて、食べた（く）ないやん？」と返答した。「油で揚げたら全部、大丈夫と思ってるスタッフがおかしい」と、スタッフにボヤキも。食感もお気に召さなかったようで、「固いし。小さい傘を口の中に入れてる感じ」と表現していた。

もちろん、美食も味わったという。重岡からは「今のところコウモリとアリしか聞いてない」とツッコミを受けると、宮川は韓国のうなぎ料理を挙げた。「韓国やったら、タッカルビとかいろいろあるけど、日本であまりない、うなぎを焼くんです。ハサミで切って。それをタレに付けて食べるのが、おいしかった。甘だれなんですけど、しょうがと食べるから、日本のうな重よりもあっさりして食べられる」。MCの「ハイヒール」モモコも「ちょっと調べて、今度、韓国のロケでぜひ」と興味津々だった。