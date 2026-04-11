「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースが７本塁打が飛び交う空中戦を制して劇的な今季初のサヨナラ勝ち。大谷翔平は五回の３打席目に右前打を放ち、２００９年のイチローを超え、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録した。ドジャースの球団広報によると、球団歴代５位タイとなった。

ロバーツ監督は「素晴らしい。四球も取れているし、ヒットも出ている。でも、正直まだ本調子じゃないんだ。それでもチームが勝って、得点もできている。ショウヘイがこれから絶好調になることを考えればチームにとってはすごく良い兆しだ」。ディアスのまさかの乱調がありながら、マンシーのサヨナラ弾で制した試合を終始笑顔で振り返った。

この試合は大谷のボブルヘッドデーとして開催された。大谷は２０２５年のボブルヘッドデーで大活躍を見せてきた。４月２日は九回にサヨナラ本塁打を放ち、５月１５日は２打席連続本塁打。８月２７日は投打同時出場で５回２安打１失点で９三振を奪い、ドジャース移籍後初勝利を挙げている。

ファンはこれまでのような活躍を期待していたが、八回２死の４打席目は申告敬遠で歩かされたことで、スタンドからのブーイングが起きた。

ロバーツ監督も「今日はホームランを打つと思っていたし、本人も打ちたいと思っていたはずなんだけど、今日はそうならなかった。最後の打席は相手が勝負を避けていたし、それも理解できる。ショウヘイはいい状態にいる。こういう日に他の選手たちが活躍してくれるのはチームとしてすごく大事だ」と振り返った。

さらに「彼は自分に言い聞かせていると思うよ。でも、ショウヘイは賢い選手だから、相手が勝負してこない、あるいは明らかに勝負を避けてくるときは無理に振りにいくより、四球を選ぶ方がいいと分かっている」とたたえた。