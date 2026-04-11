◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節 水戸１―１（ＰＫ３―２）千葉（１１日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１水戸はアウェーで千葉と対戦しＰＫ戦の末に下した。

水戸のホームで行われた前回対戦では１―１の末に水戸がＰＫ戦を制している。

ホームでやり返したい千葉は前節から先発メンバーを２人入れ替え、ＤＦ鈴木大輔とＤＦ日高大が先発復帰した。水戸は前節退場したＤＦダニーロに変わってＤＦフォファナが５試合ぶりの先発となった。

気温３０度の真夏日で始まったゲームは水戸のキックオフでスタート。防戦一方の戦いが続いたが、先制したのは水戸。前半追加タイムに１本目のコーナーキックの流れからＭＦレイリアがエリア内で振り向きざまに右足を振り抜きネットを揺らした。

反撃したい千葉は後半３０分、ピッチ中央からテンポの良いパス交換で前進し、安井がミドルシュートを放つ。これがゴール右上に突き刺さり同点に追いついた。さらに千葉は後半３６分、ロングスローの流れからＭＦ杉山が右足、ＤＦ鈴木大が頭で枠内にシュートを放ったがＧＫ西川が防いだ。

その後はオープンな展開が続き両者とも好機が続いたが、ネットを揺らせず１―１でＰＫ戦に突入した。

千葉側のゴールで千葉の先攻で行われたＰＫ戦では、千葉１人目ＤＦ高橋のキックを西川が防ぐと、２人目ＦＷ石川もポスト直撃で成功せず。５人目のＦＷ呉屋もＧＫ西川が防いだ。水戸は２人目の渡辺が失敗したが、それ以外の全員が成功。ＰＫ戦を水戸が３―２で制した。

水戸は前半１１分にＤＦフォファナ、後半３７分に板倉と両センターバックが負傷で退くアクシデントがあったが、Ｊ１公式戦で初めての連勝を達成。クラブの歴史に新たな１ページを刻んだ。

千葉は勝てば２００８年１０月５日（対浦和 ２〇１ フクアリ）以来１８年ぶりのＪ１公式戦連勝だったが、長年しのぎを削ってきた昇格組・水戸に２戦２敗となった。