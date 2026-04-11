9回登板のディアスが3失点、試合は一時振り出しに

米大リーグのドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に8-7でサヨナラ勝ちした。同点の9回2死から、マックス・マンシー内野手が右翼席へこの試合3本目となる本塁打を放り込み勝負を決めた。一方で7-4とリードした9回に登板した守護神エドウィン・ディアス投手が3失点。ただデーブ・ロバーツ監督は試合後「心配していないよ」と口にした。なぜか。

試合を中継した地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」が公開した試合後会見で、デーブ・ロバーツ監督はディアスの現状について「球速は確かに落ちていた。スライダーもキレが悪かった。原因はわかりませんが、今夜は明らかに直球も変化球も本来の出来ではなかった」と口にした。

ただ、これが懸念点になるかという問いには「彼は例年スロースターターで、徐々に球速が上がっていくタイプ。だからそれほど心配はしていないよ」と信頼を口にしている。

ディアスは3点リードの9回に4番手で登板したものの、無死一塁からカーターに右中間へ2ランを運ばれ1点差に迫られた。さらに2死一、二塁からデュランに左前適時打を浴び同点。この回限りで降板し、1回を4安打3失点という内容。今季の防御率は5.40だ。

今季、3年総額6900万ドル（約110億円）の契約で入団。年平均2300万ドル（約36億7200万円）はリリーフ投手として史上最高額という右腕の今後に注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）