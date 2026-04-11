昨年9月に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が9日、「インスタのママ友のみなさま」とメッセージを送った。



【写真】白米パワーで母乳が増えた！双子の子育てに奮闘中！

中川はインスタグラムに「おっぱいはいつまであげてましたか、、？絵日記に描いたのですが なるべく長くあげたいけど 噛み付くようになり 量も減ってきて悲しくなってきました」と現在の悩みをつづった。



中川は「もともと双子のぶん足りてないし 基本ミルクにプラスで母乳 だけどやっぱりあげられるならあげたい、、」と双子の母ゆえの悩みも。続けて「そんな中 白米を大盛りで食べたら あきらかに増えた！やっぱりお米のチカラは偉大だなー 産後ダイエットもしたいけど まだもう少しわたしはおっぱいがんばってみます お米では太らない体質らしい！から 毎日ご飯はちゃんと食べたいなあ！」とお米に元気づけられたことを報告した。



また、「フルーツフィーダーを買ってみたよ、みかんやバナナ おいしそうに食べるからかわいい！これは活躍しそう あと みてね アプリで写真を紙プリントしまくりで癒される やっぱり紙で残したい！ママ会に呼んでいただきリフレッシュとチャージ！また絵にするけど洗面所においてる日焼け止め、マグネットつけま、パウダー、アイライナー、リップなど 保育園送りの朝、歯磨きついでにメイク5分くらいでやっちゃうために置いてるの！ マスクするから意味ないようで自分がメイクしたほうが一日元気でいられるのだ」と試行錯誤している日常をつづった。



最後に中川は「保育園送り迎え、離乳食2回が加わってバタバタ度が増してますが毎日かわいいです双子、本当に」と母となった喜びを投稿した。



（よろず～ニュース編集部）