»ö¸Î¤Ë·Ù¾â¡ÖÀ¸¡×¤Î²ÖÊ¸»ú¡¡JRÆôºêÃ¦Àþ21Ç¯¡¢¸½¾ì¶á¤¯
¡¡2005Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ç¾èµÒ¤é107¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÆôºêJRÃ¦Àþ»ö¸Î¤«¤é25Æü¤Ç21Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÈª¤Ë¥À¥¤¥³¥ó¤ÎÇò¤¤²Ö¤Ê¤É¤Ç¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£²ÖÊ¸»ú¤Ï½Ä²£Ìó10¥á¡¼¥È¥ë¡£°é¤Æ¤¿ÇëËÜ·¼Ê¸¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤ë¡£Àä¤¨¤º·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Þ¤ÇÊÌ¤ÎÈª¤ÇÃÎ¿Í¤Î¾¾ËÜ»°ÀéÃË¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤¬¡ÖÌ¿¡×¤Î²ÖÊ¸»ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤Ç¤ä¤á¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢·ã¤·¤¯ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿»ö¸Î¼ÖÎ¾¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÇëËÜ¤µ¤ó¤¬·Ñ¾µ¡£°äÂ²¤äÉé½ý¼Ô¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ¤ë¿Í¤é¤Ë»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¡¢¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ëÈª¤Ç²ÖÊ¸»ú¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£