FANTASTICS瀬口黎弥（30）が11日、都内で自身2作目の写真集「Lei」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。

幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第2弾。30歳を目前に控えたタイミングで、自身の原点を見つめ直すため訪れたハワイで撮影を敢行。「大テーマはありのままの黎弥を出す。作っていない、ありのままの瀬口黎弥を出した」と納得の1冊となった。

メンバーにはまだ見せておらず、「メンバーに見せるのがすごく恥ずかしい。自分の母ちゃんに見せるのと同じ感覚なので、1冊目も見せられていない」と明かした。続けて「家族みたいなグループなので、世界さんに見せたらどうなっちゃうんだろう…」と笑いを誘った。

先月30歳の誕生日を迎え、「これからです。今までは点と点だったものが、30代で線になる気がする。自分にとって大切なものに特化して、僕にしかない明るさやダンスをより磨いていきたい」と表情を引き締めた。LDHの代表を務めるEXILE HIRO（56）からは祝福とともに「男は30から」とメッセージが届いたと明かし、「気合を入れて、いい男になりたい」と意気込んだ。