留学のために荷造りをしていたら、ワンコがキャリーケースに近づいて…？ワンコの尊い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で438万回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「自分のベッドみたいにw」「連れていきましょう！」といった声が寄せられています。

【動画：留学することになった娘→荷造りをしていたら、犬が…あまりにも尊い行動】

留学の荷造りをしていたら…

TikTokアカウント「minsafuroom」に投稿されたのは、ジャックラッセルテリアの「サフラン」ちゃんの尊い行動です。この日、投稿者さんの妹さんは留学の準備をしていました。床にキャリーケースを広げて荷造りをしていたら、途中でサフランちゃんが登場。

サフランちゃんはキャリーケースに近づいていったかと思うと、「おっ、ちょうどいい感じのスペースがあるじゃん」とばかりに荷物の隙間に入り込んだとか！

ワンコの尊い行動

そしてそのまま近くにある荷物を枕にして、キャリーケースの中でゴロンと横になるサフランちゃん。「これで準備OK！いつでも出発できるよ～」と言わんばかりです。一緒に行く気満々なところも、隙間にシンデレラフィットしている姿も可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

またサフランちゃんの行動からは、妹さんのことが大好きだからどこへでもついて行きたいのだという気持ちが伝わってきて、健気な愛にほっこりしますね。きっと留学で離ればなれになっている間も、サフランちゃんの存在は妹さんに元気や癒しをくれたことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「一緒に行きたいんだね。愛おしい」「やれやれ、私のこと忘れてるぞっ☆」「シンデレラフィットすぎる笑」「これはもう連れて行くしかないｗ」といったコメントが寄せられています。

11歳とは思えないほど元気いっぱい！

サフランちゃんは11歳のシニア犬ですが、まだまだ元気いっぱい！お散歩中に猛スピードで走ったり、お家では楽しそうにおもちゃで遊んでいたりと、今でも子犬のようにやんちゃな姿を見せることが多いそうです。

またお散歩中に投稿者さんをじーっと見つめながら歩くなど、愛を感じる行動を見せることも。これからもサフランちゃんの元気で可愛い姿は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

TikTokアカウント「minsafuroom」には、サフランちゃんの微笑ましい日常や、天国へ旅立った母犬「ミント」ちゃんとの素敵な思い出が投稿されているので、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「minsafuroom」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。