JIJIMが、デジタルシングル「ネバーエンド」を4月17日に配信リリースする。

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本作は、自主レーベル Kilim recordから前作『化色 - KESHIKI -』以来約4カ月ぶりとなるシングル。4月10日に開催された自身の企画イベント『Bon Voyage!!! trip3』にてリリースが告知された。

「ネバーエンド」は、再会の喜びと終わらない想いを描いた楽曲。歯切れのいいリズムとしなやかなグルーヴを軸に、カッティングギターと軽快なピアノが駆け抜けるバンドサウンドが展開される。Aメロのコード進行には独特の浮遊感があり、イントロなどで重なり合うコーラスワーク、間奏でのファズギターの揺らぎと転調によって一気に景色がひらけていく構成となっている。アレンジはknoakが手がけた。

歌詞は、何年ぶりかに再会した友人との時間をモチーフにしている。変わらない笑顔への愛おしさや、大人になった横顔への寂しさと頼もしさ、「また未来で会おう」と願う気持ちが綴られ、“Hey cheers!!!”という言葉とともに締めくくられる。アートワークはホリ!!!（AGt/Syn）が担当している。

あわせて、6月17日に大阪 Yogibo HOLY MOUNTAINにて自主企画イベント『Bon Voyage!!! trip4』の開催も発表。『Bon Voyage!!!』はJIJIMが共演したいアーティストにオファーする主催イベントで、初の大阪開催となる今回はお風呂と街灯、pachaeが出演する。

・シンジュ コメント

「ああ、その笑い声！」思わず声に出そうになってしまう。「ああ、その話！」思わず嬉しくなってしまう。久しぶりに会うあなたはとても素敵になっていて、なんだかとても僕が嬉しかった。素敵な人生を歩み、素敵な人と出会い別れ、そこにいるあなたとまた会えたこの時間を胸いっぱい楽しみたい。そんな思いでこの曲が生まれました。

昔話に花を咲かせる。きっと、今の努力が報われるのは、報われたとわかるのは先のことなんでしょう。もし報われていても気付くのは今じゃないんだろうな、とその瞬間に感じたんです。だから、花を咲かせるのは今じゃない。先なのか、それとも既にもう咲いているのか。根を張るんだ。頑張っていることに無意味なんか無いんだなとその友人との再会で感じたんです。

あの時の続きが今急に始まったみたい。目を合わせるだけで溢れる想いと思い出。全部残らずあなたに届けたい。交わすグラスにはありったけの愛と今の自分たち。あなたと過ごすその時間目一杯、あの時の続きを、形を変えて始めたい。そんなあなたのグラスを支えるように。想いを彩るように。この曲を添えられたらなと言う思いで。決して終わらない想いと思い出に「cheers！」

（文＝リアルサウンド編集部）