「ゴラッソ」「音もえぐい」ドイツ強豪の18歳日本人が決めた圧巻の一撃にファン注目！ クラブ公式も賛辞「スーパーボレー」「夢のゴールだ」

「ゴラッソ」「音もえぐい」ドイツ強豪の18歳日本人が決めた圧巻の一撃にファン注目！ クラブ公式も賛辞「スーパーボレー」「夢のゴールだ」