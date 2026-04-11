今冬に熊本からフランクフルトに完全移籍した神代(C)Eintracht Frankfurt

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　フランクフルトに所属する神代慶人が今季３点目を決めた。

　現地４月10日に開催されたヘッセンリーガ（ドイツ５部相当）のマルブルク戦（３−１）にフランクフルトのセカンドチームの一員として先発すると、２−１で迎えた83分にファーサイドで右CKに反応。強烈なダイレクトボレーを突き刺してみせた。

　クラブ公式サイトはこのゴールを「夢のゴールだ」「コーナーキックからケイトのスーパーボレー」などと伝え、「空中でボールに完璧に合わせ、マルブルクのゴールネットに高速シュートを突き刺した。金曜の夜にふさわしい豪快なゴールだ」と賛辞を贈る。
 
　またSNS上ではファンから「決定力さすがです」「ゴラッソ」「早くトップチーム上げてくれ―――」「音もえぐい」「別格」といった声が上がっている。

　今年1月にロアッソ熊本からフランクフルトに完全移籍した神代。18歳逸材のトップチーム昇格に期待がかかる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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