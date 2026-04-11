「ゴラッソ」「音もえぐい」ドイツ強豪の18歳日本人が決めた圧巻の一撃にファン注目！ クラブ公式も賛辞「スーパーボレー」「夢のゴールだ」
フランクフルトに所属する神代慶人が今季３点目を決めた。
現地４月10日に開催されたヘッセンリーガ（ドイツ５部相当）のマルブルク戦（３−１）にフランクフルトのセカンドチームの一員として先発すると、２−１で迎えた83分にファーサイドで右CKに反応。強烈なダイレクトボレーを突き刺してみせた。
クラブ公式サイトはこのゴールを「夢のゴールだ」「コーナーキックからケイトのスーパーボレー」などと伝え、「空中でボールに完璧に合わせ、マルブルクのゴールネットに高速シュートを突き刺した。金曜の夜にふさわしい豪快なゴールだ」と賛辞を贈る。
またSNS上ではファンから「決定力さすがです」「ゴラッソ」「早くトップチーム上げてくれ―――」「音もえぐい」「別格」といった声が上がっている。
今年1月にロアッソ熊本からフランクフルトに完全移籍した神代。18歳逸材のトップチーム昇格に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の18歳逸材が決めた衝撃ボレー弾！
現地４月10日に開催されたヘッセンリーガ（ドイツ５部相当）のマルブルク戦（３−１）にフランクフルトのセカンドチームの一員として先発すると、２−１で迎えた83分にファーサイドで右CKに反応。強烈なダイレクトボレーを突き刺してみせた。
クラブ公式サイトはこのゴールを「夢のゴールだ」「コーナーキックからケイトのスーパーボレー」などと伝え、「空中でボールに完璧に合わせ、マルブルクのゴールネットに高速シュートを突き刺した。金曜の夜にふさわしい豪快なゴールだ」と賛辞を贈る。
またSNS上ではファンから「決定力さすがです」「ゴラッソ」「早くトップチーム上げてくれ―――」「音もえぐい」「別格」といった声が上がっている。
今年1月にロアッソ熊本からフランクフルトに完全移籍した神代。18歳逸材のトップチーム昇格に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の18歳逸材が決めた衝撃ボレー弾！