高橋みなみ、デコルテ際立つ誕生日コーデ披露に「ホントすてき」「今でもスーパーアイドル」の声！
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは4月10日、自身のInstagramを更新。誕生日のコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】高橋みなみ、デコルテ際立つ誕生日コーデ披露！
この投稿にファンからは、「かわい過ぎです」「今でもスーパーアイドル」「めちゃくちゃかわいいです デニム姿もすてき」「ファッションセンス良過ぎ」「ホントすてき」「すごくお似合いです」「スニーカーかわいい どこで買えますか？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】高橋みなみ、デコルテ際立つ誕生日コーデ披露！
「デニム姿もすてき」高橋さんは「誕生日はこんな感じのコーディネートでした」とつづり、6枚の写真を投稿。フリルが印象的な白いブラウスにデニムを合わせたコーディネートを披露しました。デコルテやほっそりとした腕が際立っていて美しい印象です。
「35歳なんて信じられない！」高橋さんは9日の投稿で、「4月8日 35歳になりました」とつづり、誕生日プレートを手にした姿を披露。コメントでは、「たかみなお誕生日おめでとうございます」「35歳なんて信じられない！」「これからもずっと応援しています」といった祝福の声が寄せられています。今後の活躍も楽しみですね。
(文:古原 美咲)