男性ユニット「FANTASTICS」の瀬口黎弥（30）が11日、都内で写真集「Lei」（幻冬舎）の発売記念会見を行った。惜しみなく披露した肉体美はChatGPTと作り上げたものであることを明かした。

メンバーが9カ月連続で書籍を発売する大型企画の第2弾。ありのままを表現できる場として米ハワイで撮影を敢行した自身2冊目の写真集。今月1日に発売され、9日発表のオリコン週間ランキング写真集部門で1位に輝いた。

肉体美を作り上げた相棒は人間と自然な対話ができるAIチャットサービス「ChatGPT」だ。初めての取り組みだったといい、「目指したい体脂肪率や筋肉、現状の体重と体脂肪率を入れて食事プランやトレーニングを（撮影）2カ月半前から逆算して作っていきました」とAIと共存を図った。

トレーニングの知識や減量の経験があったからできたことを前提とした上で「ChatGPTの活用がうまくいった。最後はボクサーみたいに水、塩抜きをして体脂肪率6％まで落としました」と驚かせた。

AIと作り上げた肉体で自慢の部位は腹斜筋。「撮影時はここまで（カットが）出ていることが分からなかったけど、写真をみてメロさ爆発の“メロ筋”で本当に良いですね」と自画自賛した。

先月には三十路の仲間入り。ターニングポイントになる年齢であるとした上で「（事務所社長の）HIROさんから“男は30歳から”と言われて、僕もそう思っている。気合いを入れていい男になっていきたい」と決意した。