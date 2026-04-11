◆米大リーグ マリナーズ９―６アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

アストロズの今井達也投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のマリナーズ戦でメジャー３試合目の先発登板。立ち上がりから大乱調で初回１死で降板した。

直球の制球に苦しみ、先頭のクロフォードと昨季２冠王ローリーに連続四球を与え、無死一、二塁のピンチを招いた。３番ロドリゲスは遊撃内野安打で無死満塁。４番ネイラーに対しては暴投で先取点を献上した。ネイラーにも四球で再び無死満塁とされ、５番アロザレーナには押し出し死球で２点目。レイリーは二ゴロに打ち取ったが、３点目を失った。７番ヤングに４つ目の四球を与えたところで降板した。

緊急登板した２番手オカートが後続を封じ、今井は１／３回１安打３失点４四球１死球、防御率７・２７となった。３７球を投げ、ストライクは半数以下の１７球だった。

４日（同５日）、敵地アスレチックス戦での前回登板で６回途中無失点と好投し、メジャー初勝利。一転しての背信マウンドにエスパダ監督は「前回は素晴らしい投球を見せたが、今日はストライクゾーンを見付けるのに苦労していた」と評した。

「初めてこっちに来て、マウンドが硬いなと思ったのが第一印象。初めてのマウンドだったので、そこにちょっとうまくアジャストできなかった」と今井。「これだけ寒い時に投げることはなかなか日本ではないですし。元々、あまり制球の良い投手ではないですけど。そこの環境の変化とかに、まだ対応しきれてない部分っていうのが、ほとんどかな」と自己分析した。

前回登板も初勝利を挙げたが満足いく内容ではなかったという。「セットポジションで投げている感覚が全然良くない。良い感覚でセットに入れるポジションをまだ見つけきれていない。常に不安を持ちながら投げている感じは、スプリングトレーニングの時からあるんで、そこが課題かなと思います」と赤裸々に語った。

降板直後の２回に２死満塁から捕手バスケスが走者一掃適時二塁打を放って同点に追いつき、今井のメジャー初黒星は消滅。その後再度勝ち越され、試合は敗れた。

３月２９日のデビュー戦（対エンゼルス）で力負けしないように「若干怖さというか、力任せに投げてしまった」と３回途中４失点で途中降板。この反省から４日（同５日）、敵地のアスレチックス戦で「速い球を投げるというより、まずしっかりストライクゾーンに直球も変化球も投げることが大事だと思った」と６回途中３安打無失点と好投し、メジャー初勝利を挙げていた。