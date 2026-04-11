草刈民代、上品な着物コーデで姪っ子の結婚式に出席 家族ショットを“顔出し”披露「美男美女」「品がおありでお美しいです」
元バレリーナで俳優の草刈民代が10日、自身のインスタグラムを更新。「姪の奈津子の結婚式がありました」と報告し、着物コーデで出席した式の家族ショットを“顔出し”で披露した。
【写真】「美男美女」「お着物がまた素敵ですね」姪っ子夫婦との“顔出し”記念ショットを披露した草刈民代
「人は生まれた時から、いろんな節目でお祝いをしていきますが、結婚式というのは『子』という立場で祝う、締めくくりのようなものなのかもしれません」と書き出した草刈。
「私には子供がいませんが、それでも甥や姪、そして実際に親である妹たちをみながら、当時の父や母、自分のことを思い出したり。人が誰かを求め、結ばれ、命をつないでいく??時代が変わり、生き方がどれだけ多様化されても、命を繋ぐ当事者であってもなくても、誰もがその流れの中で生きているわけで、送る立場になって初めて、そこにある普遍的なものをしみじみと感じました」とハレの日を迎えて感じた思いを記した。
続けて、「そう感じさせてくれたもののひとつが、妹の着ている黒い留袖」と話し、「母が私たちの結婚式の時に着ていたものを、妹用に仕立て直しました」と説明した。
「30年後、奈津子がこの留袖を着ることになるのでしょうか。その頃、私たちはもういないかもしれないけれど、着物が大切な思い出を背負っていくというのも、考えたらすごいことです」と感慨深げにつづっていた。
投稿では、姪っ子夫婦との3ショットや草刈家の3姉妹ショット、姪っ子が幼少期の頃のショットなど、複数枚の写真をアップ。
「家族みんなの写真」については、「また一人、甥が増えたような気分。新郎は甥、姪たちとの付き合いも長くなっているようで、家族に溶け込んでいます。父も母もとても満足そう。一緒にお祝いできることに感謝です」と話していた。
コメント欄には「おめでとうございます」「美男美女」「さすが民代さんの姪っ子さま。品がおありでお美しいです」「着物って大切ですよね！素晴らしいお話しありがとうございます」「和服姿の民代さんも、とっても気品があり素敵です」「お着物がまた素敵ですね」「素敵なご家族ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「美男美女」「お着物がまた素敵ですね」姪っ子夫婦との“顔出し”記念ショットを披露した草刈民代
「人は生まれた時から、いろんな節目でお祝いをしていきますが、結婚式というのは『子』という立場で祝う、締めくくりのようなものなのかもしれません」と書き出した草刈。
「私には子供がいませんが、それでも甥や姪、そして実際に親である妹たちをみながら、当時の父や母、自分のことを思い出したり。人が誰かを求め、結ばれ、命をつないでいく??時代が変わり、生き方がどれだけ多様化されても、命を繋ぐ当事者であってもなくても、誰もがその流れの中で生きているわけで、送る立場になって初めて、そこにある普遍的なものをしみじみと感じました」とハレの日を迎えて感じた思いを記した。
「30年後、奈津子がこの留袖を着ることになるのでしょうか。その頃、私たちはもういないかもしれないけれど、着物が大切な思い出を背負っていくというのも、考えたらすごいことです」と感慨深げにつづっていた。
投稿では、姪っ子夫婦との3ショットや草刈家の3姉妹ショット、姪っ子が幼少期の頃のショットなど、複数枚の写真をアップ。
「家族みんなの写真」については、「また一人、甥が増えたような気分。新郎は甥、姪たちとの付き合いも長くなっているようで、家族に溶け込んでいます。父も母もとても満足そう。一緒にお祝いできることに感謝です」と話していた。
コメント欄には「おめでとうございます」「美男美女」「さすが民代さんの姪っ子さま。品がおありでお美しいです」「着物って大切ですよね！素晴らしいお話しありがとうございます」「和服姿の民代さんも、とっても気品があり素敵です」「お着物がまた素敵ですね」「素敵なご家族ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。