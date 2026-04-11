大須賀望がステップ開幕戦V ルーキー森村美優ら2位
＜YANMAR HANASAKA Ladies 最終日◇11日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。第2日目が悪天候で中止となり、36ホール短縮で行われた。
【写真】「勝手に飛ぶし上がる」大須賀はロイコレ3本体制
単独トップで出た146センチの小兵・大須賀望が2バーディ・3ボギーの「72」をマーク。トータル1アンダーで逃げ切り、3年ぶりのステップ3勝目を果たした。トータルイーブンパ−・2位タイに藤井美羽、浜崎未来、ルーキーの森村美優。トータル1オーバー・5位には仲宗根澄香が続いた。産休明けの藤田光里はトータル6オーバー・27位タイ。昨年覇者の與語優奈はトータル10オーバー・54位タイで大会を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ステップ開幕戦 リーダーボード
大須賀望 プロフィール＆成績
1位は8000万円超え 女子賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子リーダーボード
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
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