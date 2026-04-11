旅客船や貨物船など船の安全性を検査する専門職員の確保に国土交通省が苦戦している。

近年は定期採用で集まらず、中途で補う状況が続く。政府は大型船の増産を打ち出しており、今後、検査体制をどう維持していくかが課題になりそうだ。（池田寛樹）

１か月以上

カン、カン、カン。長崎県・壱岐島（壱岐市）の造船所に甲高い音が響いた。

国交省九州運輸局の海事技術専門官・中村爽太郎さん（２４）が、陸揚げされた、飼料用穀物を運ぶ貨物船（全長７５・８メートル、総トン数４９９トン）の船底に外から潜り込み、専用のハンマーでたたいていた。打音と目視で浸水や亀裂の有無を確認する国の定期検査だ。

中村さんは２０２４年４月に入省した。航海士を目指していた大学時代、教員から海技専門官の仕事を聞き、「やりがいがありそう」と進路を変更した。

同運輸局に配属後は貨物船や新造船の検査を担当する。燃料タンクからエンジン、警笛、無線まで、不具合や規格違反がないか、船内をくまなく調べる。船の大きさにかかわらず１〜２人で行うため、検査する船を複数抱えると１か月以上にわたり、造船所に通うこともある。中村さんは「命に関わるので気が抜けません」と語った。

２０年で１４％減

海技専門官は、船体運動や造船工学に精通した国交省の技術職員。船舶安全法に基づき、中・大型船を検査する、航行の安全に不可欠の存在だが、なり手不足が続いている。

同省検査測度課によると、毎年３月上旬〜４月中旬に海技専門官の定期採用試験の受験者を募集している。昨年行った今春入省予定の募集では、十数人の採用目標に応募は１０人、専門知識を問う筆記や面接試験を経て合格した人は５人にとどまった。定員に満たないのは６年連続で、造船所勤務経験者などの中途採用を行い目標数を確保している。

人数も減少傾向が続く。２５年は３０８人で、０６年（３５８人）から１４％減っている。検査対象船もこの間、約６２００隻から約５０００隻に減り、人員の規模拡大を計画していなかったこともあるが、同課は「人員維持で精いっぱいなのが実情」と説明する。

漁船やプレジャーボートなど小型船の定期検査を国から代行する日本小型船舶検査機構（ＪＣＩ）も状況は同じだ。昨年３月に、２９年度までに１４４人の検査員を１５６人に増やす目標を設けたが、新卒採用は年間数人が続き、内定辞退者も出ているという。

こうした中、政府は昨年１２月、国内の造船能力を強化させるためのロードマップ（工程表）を策定。貨物船などの年間建造量を２４年の９００万総トンから３５年に１８００万総トンに倍増させるとした。検査関係者は「計画が進めば、検査する船が増加に転じる可能性がある。現状のままでは人員が足りず、対応できなくなりかねない」と懸念する。

動画で紹介

検査の重要性は、２２年４月の北海道・知床沖で乗客乗員２６人が死亡・行方不明になった観光船沈没事故で浮き彫りになった。運輸安全委員会の調査報告書は、ＪＣＩが検査で観光船（１９トン）のハッチ蓋の不具合に「気付かなかったと考えられる」と指摘した。検査測度課は「絶対に再発させてはいけない。検査は安全の根幹だ」と強調する。

国交省は志望者が少ない理由に、学生の認知度の低さがあるとみる。発信強化策として、２４年頃からユーチューブで検査の様子を紹介。昨年１１月には造船、海運などの業界に人材を輩出する水産大学校（山口県）で、卒業生の海技専門官らが「子どもがいても働きやすい職場です」とＰＲした。

神戸大の若林伸和教授（航海システム学）は「最優先は安全の確保で、国は船の増産と検査体制の拡充を一緒に考える必要がある」とする。その上で、「船舶検査の重要性の発信に加え、デジタル技術による検査員の負担緩和に取り組むことも重要だ」と話した。