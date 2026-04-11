タレントの辻希美が9日、自身のアメブロを更新。睡眠不足の中で作った長男・青空（せいあ）さんのお弁当を公開した。

【映像】辻希美、睡眠不足で作ったお弁当

8日に更新したブログでは、「今日から毎朝お弁当生活が始まりました。毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが、今日も夜中夢が1時間半おきに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備。ぅん…不安からのスタートです が…頑張ります!!!!!!!!」とつづり、高校生になった青空さんのお弁当と、自身用の研究用お弁当を披露していた辻。

この日は「朝からお弁当作りからスタート」と書き出し、「ちょっとずつ試行錯誤しながら作ってます!!」と報告。「副菜は作り置きもありだなぁ 」とつづり、完成したお弁当を披露した。

また、自身のスケジュールについて「さ、今日は私も午後から現場!!」と明かし、「それまでにやる事やっちゃいます!!」と意気込みをコメント。一方で「しかし、、、夢の夜中対応しながらのお弁当はなかなかの寝不足になりますな」と、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの夜中の対応と朝のお弁当作りの両立による苦労を吐露し、ブログを締めくくった。