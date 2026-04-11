北京の天安門広場に掲げられた中国とイランの国旗＝2023年2月14日/Thomas Peter/Reuters/File

（CNN）米国の諜報（ちょうほう）では、中国が数週間以内にイランへ新たな防空システムを供与する準備を進めていることが示されている。最近の情報評価に詳しい関係者3人が明らかにした。

中国政府はイランと米国の間で今週成立した停戦合意の仲介に関与したとしており、これを踏まえると兵器供与は挑発的な動きといえる。トランプ米大統領は来月、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談するため中国を訪問する予定だ。

今回の諜報からは、イランが停戦を機に、主要パートナー国の支援で一部兵器の補充を試みている可能性も浮き彫りになった。

関係者のうち2人がCNNに明らかにしたところによると、中国政府は兵器の出所を隠すため、第三国を経由して輸送を行おうとしている兆候があるという。

関係者によると、中国が供与を検討しているのは、「MANPADＳ」と呼ばれる肩撃ちの携帯式対空ミサイルシステム。このシステムは5週間に及ぶ戦争の間、低空飛行する米軍機に非対称的な脅威を突きつけていた。停戦が崩壊した場合、再び脅威となる可能性がある。

在米中国大使館の報道官は、「中国はこの紛争の当事者に兵器を提供したことはない。当該情報は事実と異なる」とコメントした。

「中国は責任ある大国として、国際的な義務を一貫して履行している。米国側には根拠のない主張や悪意ある結び付け、センセーショナリズムを控えるよう求める。関係各国が緊張緩和に向けた取り組みを強化することを期待する」としている。

大使館の報道官は今週CNNの取材に対し、中国は米イスラエルとイランの戦争が始まって以降、「停戦と紛争終結を支援する取り組みを進めてきた」と述べていた。

トランプ氏は6日の記者会見で、イラン上空で先週撃墜されたF15戦闘機は「肩に担ぐ方式の熱追尾ミサイル」によって撃たれたとの見方を示した。イランは「新型」防空システムを使用したと説明しているものの、これ以上の詳細を明らかにしていない。新型システムが中国製だったのかは不明だ。

情報筋によると、中国企業はこれまでもイランに対し、兵器製造の継続や航法システムの強化を可能にする制裁対象のデュアルユース（軍民両用）技術の販売を続けてきたが、中国政府が兵器システムの直接供与に乗り出せば、支援が新たなレベルに達したことを意味する。

トランプ氏は来月、中国の首都・北京で習氏と会談する見通し。ホワイトハウスは8日、イランを巡る今週の停戦交渉と並行して、米中間のハイレベル協議が行われたことを明らかにしていた。

情報筋によれば、中国は防空システムは攻撃ではなく防御的な性格だと主張し、ロシアの支援との差別化を図る可能性もある。ロシアは今回の戦争を通じ情報共有という形でイラン政権を支援しており、中東の米軍や米国資産を狙うイランの攻撃の助けとなってきた。

イランは中国、ロシア両国と長年にわたって軍事や経済上の関係を築いてきた。ウクライナ戦争ではドローン（無人機）「シャヘド」の供与を通じてロシアを幅広く支援しており、中国に対しては制裁対象の石油を大量売却している。