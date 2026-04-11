揺れる中国サッカー…今度はU-10で衝撃の八百長行為！互いにオウンゴール連発。一体なぜ？「真相は単純だが、あまりにも痛ましい」
驚愕のニュースが飛び込んできた。
中国サッカー協会（CFA）は４月10日、「中国青少年サッカーリーグ北京地区男子U-10部門における、重大な不正試合の発生に関する通達」を発表。４月４日に行なわれた育成年代の試合で、八百長行為があったとして、次のように伝えた。
「両チームの選手が相次いで自陣のゴールにシュートを決め、双方のGKはいずれも有効なセーブを行なわなかった。青少年競技においてこのような事件が発生したことは深刻な問題で、悪影響を及ぼしている。今回の不正試合行為はスポーツマンシップに著しく反し、青少年の価値観を歪め、サッカーの発展の基盤を損なうものである。
CFAはいかなる形態の不正試合行為にも断固として反対し、青少年のサッカーの健全な発展を阻害する悪しき風潮に断固として拒否する。調査結果に基づき、規定および規律に従って、関係チームおよび責任ある当事者に対して厳正な処分を行なうとともに、関連状況を速やかに公表し、社会の監督を受け入れる」
なぜ、こんな愚行が繰り広げられたのか。中国メディア『搜狐』が背景を説明している。
「10歳にも満たない子どもたちが、なぜ自陣のゴールにボールを蹴り込むのか？ 真相は単純だが、あまりにも痛ましい。両チームとも試合前にすでに予選通過が決まっており、勝った方が決勝トーナメントでより実力のある相手と対戦することになっていた。そこで、双方の監督が『自発的な敗北』を選んだのだ。憤慨すべきは、現場の人間がスポーツマンシップに明らかに反する行為を止めず、茶番劇を放置した点である」
『搜狐』はそして、こう締め括った。
「スポーツにおいて、勝利の追求自体は非難されるべきことではないが、結果至上主義という歪んだ方向性には断固として反対すべきだ。サッカーは幼少期から始めるべきだが、それ以上に良識から始めるべきであり、サッカーを純粋さ、情熱、成長へと回帰させること――これこそが、サッカーをする全ての子どもに対する責任であり、中国サッカーが苦境を脱し、明るい未来へと歩み出すための正しい道である」
CFAは今年１月に八百長・賭博問題で新たに73人を永久追放した。中国サッカー界の醜聞が世界中に衝撃を与えたなか、スキャンダルは育成年代にまで波及している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
中国サッカー協会（CFA）は４月10日、「中国青少年サッカーリーグ北京地区男子U-10部門における、重大な不正試合の発生に関する通達」を発表。４月４日に行なわれた育成年代の試合で、八百長行為があったとして、次のように伝えた。
「両チームの選手が相次いで自陣のゴールにシュートを決め、双方のGKはいずれも有効なセーブを行なわなかった。青少年競技においてこのような事件が発生したことは深刻な問題で、悪影響を及ぼしている。今回の不正試合行為はスポーツマンシップに著しく反し、青少年の価値観を歪め、サッカーの発展の基盤を損なうものである。
なぜ、こんな愚行が繰り広げられたのか。中国メディア『搜狐』が背景を説明している。
「10歳にも満たない子どもたちが、なぜ自陣のゴールにボールを蹴り込むのか？ 真相は単純だが、あまりにも痛ましい。両チームとも試合前にすでに予選通過が決まっており、勝った方が決勝トーナメントでより実力のある相手と対戦することになっていた。そこで、双方の監督が『自発的な敗北』を選んだのだ。憤慨すべきは、現場の人間がスポーツマンシップに明らかに反する行為を止めず、茶番劇を放置した点である」
『搜狐』はそして、こう締め括った。
「スポーツにおいて、勝利の追求自体は非難されるべきことではないが、結果至上主義という歪んだ方向性には断固として反対すべきだ。サッカーは幼少期から始めるべきだが、それ以上に良識から始めるべきであり、サッカーを純粋さ、情熱、成長へと回帰させること――これこそが、サッカーをする全ての子どもに対する責任であり、中国サッカーが苦境を脱し、明るい未来へと歩み出すための正しい道である」
CFAは今年１月に八百長・賭博問題で新たに73人を永久追放した。中国サッカー界の醜聞が世界中に衝撃を与えたなか、スキャンダルは育成年代にまで波及している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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