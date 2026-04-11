決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ランド、放電精密、ＵＳＭＨ (4月3日～9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6496> 中北製 東Ｓ -14.60 4/ 7 3Q 97.66
<6469> 放電精密 東Ｓ -13.55 4/ 7 本決算 4.14
<7713> シグマ光機 東Ｓ -12.14 4/ 9 3Q -11.65
<8918> ランド 東Ｓ -10.00 4/ 9 本決算 215.90
<4829> 日エンター 東Ｓ -7.75 4/ 9 3Q -5.77
<228A> オプロ 東Ｇ -7.61 4/ 9 1Q 26.76
<7544> スリーエフ 東Ｓ -5.40 4/ 9 本決算 -6.16
<9876> コックス 東Ｓ -5.28 4/ 9 本決算 0.92
<3321> ミタチ産業 東Ｓ -5.14 4/ 3 3Q 32.63
<7512> イオン北海道 東Ｓ -4.30 4/ 9 本決算 2.14
<2698> キャンドゥ 東Ｓ -3.86 4/ 9 本決算 4.78
<1376> カネコ種 東Ｓ -3.69 4/ 3 3Q 12.94
<3377> バイク王 東Ｓ -3.62 4/ 3 1Q 赤転
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -2.85 4/ 9 本決算 6.75
<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ -2.67 4/ 3 本決算 95.89
<9972> アルテック 東Ｓ -2.52 4/ 9 1Q -86.36
<6664> オプトエレ 東Ｓ -2.43 4/ 3 1Q 赤拡
<9872> 北恵 東Ｓ -2.30 4/ 3 1Q -10.89
<2303> ドーン 東Ｓ -2.25 4/ 9 3Q 17.73
<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -2.09 4/ 9 上期 -25.38
<2653> イオン九州 東Ｓ -1.63 4/ 9 本決算 -11.35
<6255> エヌピーシー 東Ｇ -1.15 4/ 8 上期 -97.83
<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ -1.07 4/ 7 本決算 95.48
<2459> アウン 東Ｓ -0.49 4/ 8 3Q 赤拡
<4728> トーセ 東Ｓ -0.47 4/ 9 上期 13.08
<3396> フェリシモ 東Ｓ -0.46 4/ 7 本決算 -30.13
<9903> カンセキ 東Ｓ -0.23 4/ 9 本決算 13.04
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6496> 中北製 東Ｓ -14.60 4/ 7 3Q 97.66
<6469> 放電精密 東Ｓ -13.55 4/ 7 本決算 4.14
<7713> シグマ光機 東Ｓ -12.14 4/ 9 3Q -11.65
<8918> ランド 東Ｓ -10.00 4/ 9 本決算 215.90
<4829> 日エンター 東Ｓ -7.75 4/ 9 3Q -5.77
<228A> オプロ 東Ｇ -7.61 4/ 9 1Q 26.76
<7544> スリーエフ 東Ｓ -5.40 4/ 9 本決算 -6.16
<9876> コックス 東Ｓ -5.28 4/ 9 本決算 0.92
<3321> ミタチ産業 東Ｓ -5.14 4/ 3 3Q 32.63
<7512> イオン北海道 東Ｓ -4.30 4/ 9 本決算 2.14
<2698> キャンドゥ 東Ｓ -3.86 4/ 9 本決算 4.78
<1376> カネコ種 東Ｓ -3.69 4/ 3 3Q 12.94
<3377> バイク王 東Ｓ -3.62 4/ 3 1Q 赤転
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -2.85 4/ 9 本決算 6.75
<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ -2.67 4/ 3 本決算 95.89
<9972> アルテック 東Ｓ -2.52 4/ 9 1Q -86.36
<6664> オプトエレ 東Ｓ -2.43 4/ 3 1Q 赤拡
<9872> 北恵 東Ｓ -2.30 4/ 3 1Q -10.89
<2303> ドーン 東Ｓ -2.25 4/ 9 3Q 17.73
<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -2.09 4/ 9 上期 -25.38
<2653> イオン九州 東Ｓ -1.63 4/ 9 本決算 -11.35
<6255> エヌピーシー 東Ｇ -1.15 4/ 8 上期 -97.83
<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ -1.07 4/ 7 本決算 95.48
<2459> アウン 東Ｓ -0.49 4/ 8 3Q 赤拡
<4728> トーセ 東Ｓ -0.47 4/ 9 上期 13.08
<3396> フェリシモ 東Ｓ -0.46 4/ 7 本決算 -30.13
<9903> カンセキ 東Ｓ -0.23 4/ 9 本決算 13.04
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース