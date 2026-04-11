―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6496> 中北製 　　　　東Ｓ 　 -14.60 　　4/ 7　　　3Q　　　 97.66
<6469> 放電精密 　　　東Ｓ 　 -13.55 　　4/ 7　本決算　　　　4.14
<7713> シグマ光機 　　東Ｓ 　 -12.14 　　4/ 9　　　3Q　　　-11.65
<8918> ランド 　　　　東Ｓ 　 -10.00 　　4/ 9　本決算　　　215.90
<4829> 日エンター 　　東Ｓ　　 -7.75 　　4/ 9　　　3Q　　　 -5.77

<228A> オプロ 　　　　東Ｇ　　 -7.61 　　4/ 9　　　1Q　　　 26.76
<7544> スリーエフ 　　東Ｓ　　 -5.40 　　4/ 9　本決算　　　 -6.16
<9876> コックス 　　　東Ｓ　　 -5.28 　　4/ 9　本決算　　　　0.92
<3321> ミタチ産業 　　東Ｓ　　 -5.14 　　4/ 3　　　3Q　　　 32.63
<7512> イオン北海道 　東Ｓ　　 -4.30 　　4/ 9　本決算　　　　2.14

<2698> キャンドゥ 　　東Ｓ　　 -3.86 　　4/ 9　本決算　　　　4.78
<1376> カネコ種 　　　東Ｓ　　 -3.69 　　4/ 3　　　3Q　　　 12.94
<3377> バイク王 　　　東Ｓ　　 -3.62 　　4/ 3　　　1Q　　　　赤転
<8198> ＭＶ東海 　　　東Ｓ　　 -2.85 　　4/ 9　本決算　　　　6.75
<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 -2.67 　　4/ 3　本決算　　　 95.89

<9972> アルテック 　　東Ｓ　　 -2.52 　　4/ 9　　　1Q　　　-86.36
<6664> オプトエレ 　　東Ｓ　　 -2.43 　　4/ 3　　　1Q　　　　赤拡
<9872> 北恵 　　　　　東Ｓ　　 -2.30 　　4/ 3　　　1Q　　　-10.89
<2303> ドーン 　　　　東Ｓ　　 -2.25 　　4/ 9　　　3Q　　　 17.73
<9414> ＢＳ１１ 　　　東Ｓ　　 -2.09 　　4/ 9　　上期　　　-25.38

<2653> イオン九州 　　東Ｓ　　 -1.63 　　4/ 9　本決算　　　-11.35
<6255> エヌピーシー 　東Ｇ　　 -1.15 　　4/ 8　　上期　　　-97.83
<3222> ＵＳＭＨ 　　　東Ｓ　　 -1.07 　　4/ 7　本決算　　　 95.48
<2459> アウン 　　　　東Ｓ　　 -0.49 　　4/ 8　　　3Q　　　　赤拡
<4728> トーセ 　　　　東Ｓ　　 -0.47 　　4/ 9　　上期　　　 13.08

<3396> フェリシモ 　　東Ｓ　　 -0.46 　　4/ 7　本決算　　　-30.13
<9903> カンセキ 　　　東Ｓ　　 -0.23 　　4/ 9　本決算　　　 13.04

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース