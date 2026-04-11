ナ・リーグ西地区のドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に8－7でサヨナラ勝ち。マックス・マンシー内野手が1試合3本塁打で試合を決めた。「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手は、第3打席に右前打をマーク。イチロー氏が持つ連続試合出塁の記録を「44」に塗りかえた。

■ベテランの奮起で打撃戦に勝利

ドジャースは両チーム無得点の2回裏、マンシーの今季2号ソロで先制するも、3回表にコーリー・シーガー内野手に逆転3ランを被弾。

それでも4回裏にはマンシーがこの日2本目の3号アーチ、5回裏にはキム・ヘソン内野手の犠飛で徐々に点差を詰めていく。そして、6回裏にはアンディ・パヘス外野手が2点二塁打を放って逆転。8回裏にも追加点を挙げて、3点リードで守護神エドウィン・ディアスが登板した。

ところが、ディアスは2ランと同点適時打を浴びてまさかの炎上。それでも7－7で迎えた最終回、2死からマンシーがこの日3本目となる4号アーチを放ち、ドジャースが8－7でサヨナラ勝ち。両リーグ一番乗りで10勝に到達した。

地元メディア『ドジャー・ブルー』によると、「マンシーは、オフシーズンに入る際、筋力よりも運動能力に着目。食事管理に力を入れることで、体重を17ポンド（約7.7キロ）落とした」という。減量に成功したベテランが、1試合3本塁打で劣勢の試合を締めくくった。

