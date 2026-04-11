女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN 2026Apr」を行った。

26日の横浜アリーナ大会で引退する鹿島沙希はコグマ、葉月と組んでウナギ・サヤカ、星来芽依、舞華と対戦した。

復帰したコグマがコグマポーズを披露。全く同調しない葉月が先発。集中攻撃を食らう。鹿島は奮闘しながらもウナギのゴムパッチン。場外でのゴムパッチンでダウン。リングに戻ると連係攻撃をすかし、鹿島は起死回生を狙うも9分54秒、ウナギに逆に丸め込まれた。試合後は引退する鹿島と全員で健闘を称え合う。

勝ったウナギは「鹿島沙希が指名してくれたから。何かあるたびに鹿島沙希でした。最後試合ができたのは懐のでかさでした」と感謝。星来も「試合ができてよかったなと思った」と言えば、「鹿島沙希がすがすがしく引退する姿を見たい」と舞華。

敗れた鹿島は「きょうFWC（葉月、コグマ）と組めてうれしかった。コグマの欠場でどうなるかと思ったけど、実現できて、（社長の）岡田さんに自分から言いに行った。FWCも組みたいといっていたからよかった」としみじみ。葉月は「さみしさが勝つよね」と言えばコグマは「スターダムの中で数少ない先輩であんまり…いうことなかったが沙希さんが好きで、私に深く刺さるもので泣きたくはない」と涙声で感謝した。鹿島は「より話して絆が深まった。夢をかなえてくれてうれしかった」と笑顔だった。