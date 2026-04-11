◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で今季メジャー初出場し、3打数1安打1四球。ケガからの復帰戦の手応えを明かしました。

3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦での右膝負傷から復帰した鈴木選手。

「(チームに)ずっと帰ってきたかった」と話し、「皆さんのサポートがあってようやく帰ってくることができ、すごくうれしい。今日は負けてしまいましたけどまず1試合目を終えられ少しホッとしています」と安堵(あんど)の表情を浮かべました。

試合には「まずしっかり振ることと、守備をしっかりやるということを決めて臨んだ」と明かし、復帰初戦から1安打を記録したことにも「結果はこれからどんどん出していけたらいいなと思いますけど、今のところはまだそこにあんまりこう執着してない感じ」と淡々と話しました。

リハビリについては「走ること(が大変)。守備や走塁に関してはまだ怖さがずっとあった」と振り返った鈴木選手。今後のプレーにも「100%を出したいは出したいんですけど、それでまた離脱するのは嫌なのでちょっとうまく自分で抑えながらという感じではやっています。スイングとかはもう全然大丈夫なんですけど、走ることに関しては少し気をつけながらやっていく感じです」と状態を見ながら出力を調整していくと明かしました。