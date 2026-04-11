Photo: 蒲田おにぎりちゃん

ROOMIE 2026年1月14日掲載の記事より転載

揚げ物は好きだけれど、家でつくるとなると少し腰が重くなりがち。

油の量や後片付けを考えると、つい敬遠してしまいます。

そんな揚げ物のハードルを下げてくれる鍋が、3COINSから登場しました。

コンパクトなサイズの揚げ物鍋だよ

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3COINSの「ザル付き揚げ物鍋」は、少量の油で揚げ物ができるコンパクトなスクエア型の揚げ物鍋です。

油切りに便利なザルと網が付属しており、揚げるところから油を切る工程までをひとつで完結できます。

油の容量は0.8Lで、1〜2人分の揚げ物をつくるのにちょうどいいサイズ感です。

揚げ物鍋自体の大きさは、約高さ7.5×幅16×奥行き16cm（取っ手除く）とコンパクトで、コンロの上でも扱いやすいのが特徴。

使い終わったあとは付属品もまとめて収納でき、キッチンを圧迫しにくいのもうれしいポイントです。

また、別売りの揚げ物用トングをあわせて使うことで、揚げ物の作業がよりスムーズに感じられました。

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少量の油で、揚げ物がぐっと身近に

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この鍋を使って感じたいちばんの魅力は、油を多く用意しなくていいこと。

コンパクトなサイズなので、いつもの半分くらいの油でもしっかり食材が浸かります。

たっぷりの油を用意しなくていいだけで、揚げ物への心理的なハードルがぐっと下がりました。

油をなみなみ使わなくていい分、準備も後片付けもシンプルです。

揚げ物をしたい気持ちはあるけれど、手間を考えると敬遠してしまう。

そんな人にとって、油をたっぷり用意しなくていいことは想像以上に大きなメリットでした。

揚げたあとの工程までひと続きでラクに

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

揚げ物をつくるときは、揚げたあとの処理も少し面倒ですよね。

油を切って、移して、道具を洗って……。意外と手間がかかります。

この鍋は、油切り用のザルと網が付属しているため、揚げる→油を切るまでをひと続きの流れで行えるのが便利なポイント。

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別でザルやバットを用意する必要がなく、動線がシンプルになります。

後片付けのことまで考えられているからこそ、気軽に揚げ物をしようと思えました。

四角い形が日常使いにちょうどいい

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スクエア型のデザインは、使ってみると想像以上に扱いやすさを感じます。

五徳の上で安定しやすく、調理中にぐらつきにくいのも安心感がバッチリ。

また、四角い形は収納時にもメリットが！

付属のザルや網を重ねてまとめられるため、引き出しや棚の中でも収まりがよく、場所を取りにくい印象です。

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しまう場所に困らない点も日常使いしやすい理由のひとつでした。

揚げ物をもっと気軽に楽しみたい人や、キッチンの省スペース化を重視したい人にとって、日常に取り入れやすい選択肢のひとつになりそうです。