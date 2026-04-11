【ダイソーのTGCコラボ】が大当たり！ 倍額出してでもゲットしたい「ストラップ & キーホルダー」

今おしゃれさんの間では、ストラップやキーホルダーの“ジャラ付け”が大人気！ これから買うなら、【ダイソー】とTGC（東京ガールズコレクション）のコラボアイテムが狙い目。思わず倍額出したくなるような可愛さをギュッと詰め込んだアイテムが多数登場しています。いつも使っているバッグやスマホを今っぽくアレンジすれば、毎日の気分も上がるかも。

大人可愛いフラワーストラップ

【ダイソー】「ハンドストラップ（フラワー）」\220（税込）

光沢感のある生地のフラワーモチーフが目を引くストラップ。黒のアクリルビーズはオーロラカラーのような色味で、見る角度によって違った表情が楽しめそうです。ハンドストラップとしてスマホにつけたり、アクセントとしてバッグにプラスワンしたり、さまざまなアレンジが可能。黒のほかに白とピンクもあるので、イロチ買いしてジャラッとつけるのもおすすめ。

シーズンムード高まるクリアキーホルダー

【ダイソー】「キラキラキーホルダー（うさぎ）」\330（税込）

うさぎをモチーフにしたこちらのキーホルダーは、クリアな見た目でこれからの季節にぴったり。上品なパール調のビーズが組み合わされており、高見えが狙えます。ぷっくりとしたフォルムのうさぎが可愛らしく、バッグやスマホにつけて持ち歩けば気分も上がりそう！

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writer：Emika.M