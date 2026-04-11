BOYNEXTDOOR、木村慧人＆中島颯太としゃぶしゃぶパーティー 野村康太とは“本気対決”【BOYNEXTDOOR トモダチベース】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第4回、5回のゲストが発表された。
【番組カット】楽しそう！野村康太と遊ぶBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第4回のゲストは、 FANTASTICSの木村慧人＆中島颯太。木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”をする。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
第5回のゲストは、野村康太。野村が大好きだというゲーム「マリオカート」にBOYNEXTDOORのメンバーが一緒にチャレンジし、トモダチベースで本気の対決を繰り広げる。果たして勝ったのは。野村と“トモダチ”になれたのか。
なお、5月2日、23日は番組休止となる。
【番組カット】楽しそう！野村康太と遊ぶBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第4回のゲストは、 FANTASTICSの木村慧人＆中島颯太。木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”をする。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
第5回のゲストは、野村康太。野村が大好きだというゲーム「マリオカート」にBOYNEXTDOORのメンバーが一緒にチャレンジし、トモダチベースで本気の対決を繰り広げる。果たして勝ったのは。野村と“トモダチ”になれたのか。
なお、5月2日、23日は番組休止となる。