AKB48の鈴木くるみ（21）が11日までに自身のXを更新し、グループを卒業することを改めて報告した。10日に行われた「ここからだ」公演で卒業を発表。5月15日に卒業公演が行われる予定。

「SNS更新できずにすみませんでした。読んでくれたら嬉しいです」と投稿し、文書を公開。向井地美音の卒業コンサート、AKB48の春コンサートへの感謝の思いをつづり、「約9年半、私の事を見つけて、応援してくださったファンのみなさん。本当にありがとうございました」「たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださるファンのみなさん、メンバーのみなさん、スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてこられました」などと記した。

10日にもグループの公式ブログでコメントしていた。

以下全文

私、鈴木くるみはAKB48を卒業します

まず初めに、3日間4公演の向井地美音さん卒業コンサート、AKB48 春コンサート、ありがとうございました。

みーおんさん。卒業コンサートに出してくださって、本当にありがとうございました。みーおんさんの最後のコンサート、一緒にステージに立つことができたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

そして、AKB48春コンサート。たくさんのご迷惑をかけたにも関わらず、変わらず接してくれたメンバーのみなさん、スタッフのみなさん、そして何より、いつも応援してくださっているファンのみなさん、本当にありがとうございました。

約9年半、私の事を見つけて、応援してくださったファンのみなさん。本当にありがとうございました。

12歳からAKB48に入って、アイドルとしても、人としても未熟だった私をAKB48というグループがここまで成長させてくれました。もちろんたくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださるファンのみなさん、メンバーのみなさん、スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてこられました。

残り少ない時間ではありますが、ファンの皆さんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。

よろしくお願いいたします。