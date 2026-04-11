畑芽育、ノースリーブの華やかドレスで登場 大好き『コナン』で初声優 舞台あいさつで「耳が喜んでいます」
俳優の畑芽育が11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子
畑は、神奈川県警の女性巡査・舘沖（たておき）みなと役を担当し、声優初挑戦で物語の鍵を握る。華やかなノースリーブのワンピースで登場した畑は「温かいチームの中に入れてくださって、ありがたいです。こうやって皆さんとお話しているだけでも耳が喜んでいます。皆さん、本当にうるわしい声をしています」と大好きな作品に参加できたことをうれしそうに話していた。
本作は、きのう10日に公開され、公開1日目で観客動員数73.9万人、興行収入11.3億円を突破した。2作連続の初日興収10億円突破に「例年を超える大ヒットスタートとなりました」と説明していた。映画『コナン』シリーズの最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の興収158億円、初日興収の最高記録は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）の動員数69万人、興収10.5億円。今回の初日興収記録は前年対比107％を記録し、大ヒットスタートとなった。映画シリーズは3年連続で興収100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立ており、今作も記録更新に期待が高まる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
舞台あいさつには、高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、横浜流星（大前一暁役）、蓮井隆弘監督が登壇した。
【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子
畑は、神奈川県警の女性巡査・舘沖（たておき）みなと役を担当し、声優初挑戦で物語の鍵を握る。華やかなノースリーブのワンピースで登場した畑は「温かいチームの中に入れてくださって、ありがたいです。こうやって皆さんとお話しているだけでも耳が喜んでいます。皆さん、本当にうるわしい声をしています」と大好きな作品に参加できたことをうれしそうに話していた。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
舞台あいさつには、高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、横浜流星（大前一暁役）、蓮井隆弘監督が登壇した。
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