大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。トランプ米大統領の、イランへの攻撃をめぐる一連の発言について言及した。

トランプ大統領は、イランが停戦に合意しなければ「イランのすべての文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」などと発言していた。

橋下氏は、「理由がどうであれ、絶対ダメだと思うのは、核兵器保有国が『文明を死に絶えさせるぞ』なんて言ったら、核持っている側はもう何でも言えることになっちゃうじゃないですか」と切り出した。

続けて「それだったら核兵器を放棄した上でね…核兵器を放棄してもこういうこと言っちゃいけないんだけど、少なくとも核兵器を持っている国がこんなことを言ったらみんな、それに従わなきゃいけなくなってしまう。これは絶対ダメだと思いますよ。核兵器を持っている国がこれを言ったら、本当に核を使ったらこうなってしまうんですから」と指摘した。

トランプ大統領の発言がその時々で変わることに、「トランプさんは、（発言が）コロコロ変わる、何を考えているか分からないというところが最大の武器だということをずっと公言してたんですよ。『俺の考え方は誰も分からないだろう』と。だから周りもそれに振り回されて、確かにそれでトランプさんのことをみんな恐れていたのは間違いないです」と述べた。

「だって日本の高市さんも、それはトランプさんに対しては気を使って、気を使って…ああいうふうに世界各国がそうしてたんですけど、これはちょっと行き過ぎ。戦争のこの状態で、こんな態度は、僕は絶対ダメだと思いますよ」と語った。

こういった政治手法に、「お金の問題に関しては、こういうやり方はあり得ます。僕もこういうことを言っていたら、『お前もトランプみたいなやり方をやっていただろう』と（言われる）。確かに、お金の問題ではありました。最初にドーンと言って引くっていうのは」。大阪府政、市政改革に取り組んだ自身の政治家時代についても触れつつ、「でもこれは命を犠牲にしている話なので、それはちょっと別だと思いますよ」と訴えていた。