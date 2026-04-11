超大型犬のお家に、子犬がやってきたら…？超大型犬のまさかの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で78万7000回再生を突破。「可愛すぎるw」「絶妙な距離感」「表情豊かだなぁ笑」といった声が寄せられています。

【動画：『なんなんこいつ…』初めて子犬と出会った超大型犬→仲良くなれるかなと見守っていたら…まさかの表情】

子犬がお家にやってきた日

TikTokアカウント「kinako_0524_」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「きなこ」ちゃんと「もなか」ちゃんが出会った日の様子です。2026年4月に子犬のもなかちゃんがお家にやってきて、2匹は家族になりました。飼い主さんが仲良くなれることを期待して、2匹を見守っていたら…？

もなかちゃんは犬見知りしないタイプのようで、きなこちゃんのそばでくつろぎながら、「ねえねえ、遊んで！」とばかりにしっぽを振っていたそう。無邪気で可愛い姿に、キュンとせずにはいられません。

超大型犬の表情に爆笑！

一方のきなこちゃんは突然家族が増えたことに困惑しているようで、「なんなんこいつ…」と言わんばかりの怪訝そうなお顔でフリーズしていたとか！2匹のお顔が近づいた瞬間に、パッと距離をとる場面も。きなこちゃんはビビりな性格とのことなので、出会ったばかりの相手は警戒してしまうのかもしれませんね。

きなこちゃんが移動しても、「構ってよ～」とめげずにアピールしに来るもなかちゃん。きなこちゃんはもなかちゃんと正面から向き合うことを避け、お顔だけ振り向いた状態でチラチラと横目で様子をうかがっていたそう。もちろんその間も「なんなんこいつ…」という表情のまま。挙動不審すぎる態度に、思わず笑ってしまいます！

本当は興味津々？

そのうちもなかちゃんは「遊んでくれないの？つまんない…」とばかりに、きなこちゃんに背を向けて歩き出したそう。すると意外なことにきなこちゃんがもなかちゃんの後を追い、おしりの匂いをクンクンと嗅ぎ始めたとか。どうやらきなこちゃんも、もなかちゃんに興味はあるようです。

出会ったその日に意気投合とはいきませんでしたが、少しずつ2匹の距離が縮まっていって、いつか本当の姉妹のように仲良しになれるといいですね！

この投稿には「目が全てを物語っててｗ可愛すぎる」「なんでこんな奴連れてきたんやって思ってそう笑」「こんな人間みたいな顔するのw」「仲良くなれるといいね」といったコメントが寄せられています。

きなこちゃん＆もなかちゃんの可愛い姿をもっと見たい方や、今度の2匹の関係を見守りたい方は、TikTokアカウント「kinako_0524_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kinako_0524_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。