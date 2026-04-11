お世話になっているトリマーさんが退職することに。最後のトリミングで受け取ったメッセージには…思っていたのと違う『感謝のされ方』が面白すぎると話題になっているのです。

愛を感じる微笑ましいメッセージは記事執筆時点で215万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：退職するトリマーから貰った『最後のメッセージ』を読んだら…思っていたのと違う『まさかの文章』】

退職するトリマーから最後のメッセージ→犬が記念に…

Xアカウント『@muchozamurai』に投稿されたのは、ペキニーズ「ムーチョ」くんのお姿。

ムーチョくんがお世話になっていたトリマーさんの退職が決まり、この日がその方にしてもらう最後のトリミングだったのだそう。

【写真：退職するトリマーから貰った『最後のメッセージ』を読んだら…思っていたのと違う『まさかの文章』】

退職するトリマーから最後のメッセージ→犬が記念に…

いつもトリミング後に飼い主さんへ渡されるトリミングレポートには、ムーチョくんとの別れを惜しむ素敵なメッセージが書き込まれていたのだといいます。

『やめる前にまたムツオさんの担当ができて嬉しかったです！毎月お会いできるのが楽しみだったので、これからは何に癒やされて生きていけば良いのかわかりません…。』

そこには、トリマーさんからムーチョくんへの深い愛情が綴られていたのだそう。ここまで読めば、とっても素敵で感動的なメッセージだったものの…。

『今日は最後にまっ黒なうんちを記念に見せてくれました。今まで本当にありがとうございました』

最後にツッコミどころ満載のコメントが…。ムーチョくんの粋な（？）図らい、用を足すだけで感謝をされてしまうそのスターっぷりはトリマーさんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「さすがスターはやりますね」「トリマーさんのムーチョ愛に感動」「誠実さを感じますね」「最高の恩返しですねｗ」「今日は最後に…で耐えられなかったｗ」など多くのコメントが寄せられています。

表情豊かでマイペースな男の子の日常

ペキニーズのムーチョくんは、表情豊かでのんびり屋さん。甘えん坊で人懐っこい性格の持ち主で、その無防備さ故に『番犬耐性ゼロ』と表現されてしまうこともあるほどなのだそう。

無防備なのは振る舞いだけでなく、数え切れないほどに持ち合わせているチャームポイントのひとつでもある『舌』も。出しっぱなしで爆睡するお姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんたちに溺愛されながら、さまざまな場面で活躍しながらも、あくまでマイペースを貫くムーチョくんのお姿は日々多くのユーザーにペキニーズの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@muchozamurai」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。