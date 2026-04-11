FAカップ準々決勝でリヴァプールを下し、4強入りを決めたマンチェスター・シティ。ベスト4ではアーセナルを下したサウサンプトンと対戦する。



今季のシティはすでにカラバオカップを制しており、FAカップも優勝なら22-23シーズン以来のタイトル獲得となる。



そんなシティだが、トップチームだけでなく、ユース年代でもカップ戦で好成績を収めているようだ。『Manchester Evening News』によると、シティのU18がFAユースカップ準決勝でブラックバーンを4-1で下し、決勝にコマを進めたという。





もう1つの準決勝ではマンチェスター・ユナイテッドとクリスタル・パレスの対戦が予定されており、決勝はマンチェスター・ダービーとなるかもしれない。そんなFAカップで活躍した選手として、同紙はブラックバーン戦でゴールを挙げたFWライアン・マカイドゥに注目している。チェルシーのアカデミーから加わったWGで、今季はFAカップのエクセター・シティ戦でトップチームデビューを飾り、ゴールも記録している。スピードとキック精度の高い左利きの右WGで、前述のブラックバーン戦では右サイドからのカットインで得点を挙げている。フィル・フォーデン、リコ・ルイス、ニコ・オライリー、マックス・マレインと定期的にトップチームに選手を送り出しているシティだが、マカイドゥが次の注目株となるのだろうか。