7日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでバイエルンと対戦したレアル・マドリードは、ホームで1-2と敗れてしまった。



アウェイの2ndレグで逆転するのは簡単ではないが、楽しみな材料もある。怪我からの本格的に復帰してきたMFジュード・ベリンガムだ。



2月からは筋肉系の故障でチームを離脱していたが、3月末に復帰。バイエルン戦1stレグは途中出場から28分間プレイしたが、コンディションが上がってきていると感じさせる内容だった。





1-1で引き分けた10日のジローナ戦ではスタメンに入っており、スペイン『as』によれば指揮官アルバロ・アルベロアもベリンガムを早くフル出場させたいと語っていた。そこには絶対の信頼があるようだ。「彼が我々に与えてくれたものは非常に大きい。バイエルンがかけてくるプレスをかわせる彼のような選手が必要だったのだ。彼が見せてくれたエネルギー、キャラクターにとても満足している。彼は長い間離脱していたが、ベンチに置いておきたいわけではない。彼のことを信頼しているし、実力に疑問はない。彼の復帰をどう進めるべきか、チーム内でたくさん話し合ってきた。監督になって以降、早く彼のことを90分間起用したいんだよ」ベリンガム、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオールを軸に猛攻を仕掛ければ、2ndレグでの逆転も可能性は見えてくる。好調時のベリンガムは特別な違いを生み出してくれるが、2ndレグへ万全な状態は整うか。