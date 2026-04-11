◇MLB ドジャース 8-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャースタジアム)

ドジャースは中盤の集中打で試合をひっくり返すものの、9回に守護神のエドウィン・ディアス投手が同点に追いつかれる激戦に。それでも9回裏にマックス・マンシー選手のこの日3本目となる本塁打でサヨナラ勝ちを収めました。

試合が動いたのは2回。ドジャースは1アウトからマックス・マンシー選手がライトスタンドへ今季第2号となるソロホームランを放ち、先制に成功します。

しかし先発のタイラー・グラスノー投手が3回にコリー・シーガー選手にバックスクリーンへ3点ランですぐに逆転を許すと、4回にマンシー選手の2本目のソロで1点差と詰め寄った直後の5回にもレンジャーズのワイアット・ラングフォード選手にソロを許し2-4とリードを広げられます。

それでもドジャース打線はじりじりとレンジャーズに追いすがります。5回にキム・ヘソン選手の犠牲フライで1点追加し、3-4。6回にはアンディ・パヘス選手の逆転となる2点タイムリー2塁打が生まれ、5-4とついに試合をひっくり返します。

勢いの止まらないパヘス選手は8回にも4号2ランを放ち、7-4とリードを拡大。終盤に勝利を大きく引き寄せます。

しかしドラマは9回に待っていました。ドジャースの守護神エドウィン・ディアス投手が登板すると、先頭からヒットと本塁打で一気に1点差となり、さらに2死から出塁を許すとエセケル・デュラン選手に痛恨のタイムリーヒットを浴び、土壇場で同点に追いつかれます。

同点に追いつかれはしましたが、ドジャースはその裏の攻撃で試合を動かします。2死からこの日2発のマンシー選手が打席を迎えると、3球目に投じられた高めのスライダーを完璧にとらえ、1試合3発となるサヨナラ弾をライトスタンドへはじき返しました。

これでドジャースは両リーグ通じて最速で10勝到達。大谷翔平選手もこの日、第3打席でライト前ヒットを記録し日本人最長記録更新の44試合連続出塁を達成しました。その安打も含め、ドジャース打線は合計15安打と各選手が躍動した試合となりました。