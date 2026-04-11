お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）と濱家隆一（42)が9日に更新されたコンビのYouTubeチャンネルに出演。NGにしている仕事を明かした。

「【秘】かまいたちが今まで発表したことない『えぇ〜意外!!』と驚くプライベートを告白」と題された動画。2人で交互に“初出し”情報を発表した。

山内は「俺仕事において、ほぼNGないんやけど、虫だけどうしてもダメ。これだけはもう、どうやっても無理やな。仕事でせなあかんってなっても“ギィィアアッァァ！！！”ってなる」と告白。濱家に「どうしても無理なんやな？」と念を押されると「どうしても無理！ほんとに！ほんっとにどうしても無理。はっ！思い出しても無理」と声を張り上げた。

過去にコンビでオオクワガタを探す夜中ロケに行ったことを振り返り、「マジで1個も触れなかった」。濱家も「俺もあれ以降、虫のああいうロケ、アカンにしたもん。面白くしようとかの脳みそじゃないねんな。もう2人とも嫌すぎて」とトラウマであることを明かした。

暗闇の中、ヘルメットに装着したライトを頼りに森の中を歩き回ったといい、濱家は「10匹ぐらい蛾とかが群がってくるねん。ずーっとここ飛んでる感じ」と顔回りを手で払いのけるしぐさをしながら説明。山内も「無人島のロケに行ったおかげで、蚊とかはもう、かまってられへんから、それはもう“うわぁ！”とかはないねんけど。しっかりした虫たち。特にカナブンだとかタガメとか。あんなんはもう…」と頭を抱えた。