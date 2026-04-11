◇インターリーグ ドジャース8―7レンジャーズ（2026年4月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2試合ぶりの安打を放ち、並んでいたイチローを超えて日本選手最長の44試合連続出塁を達成した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）が大谷を称賛した。

5回にキム・ヘソンの犠飛で1点を返し、なおも1死一塁の好機。初対戦の右腕ロッカーに対し、1ボールから外角から入ってくるスライダーを引っ張り込んで一、二塁間を破った。主役の一打にファンも大盛り上がりとなった。この日はバットを試行錯誤。第1打席はバットの先端をくり抜いたバットを使用したが、第2打席は通常のバットを使用。第3打席はくり抜きバットに戻して節目の安打を放った。

チームはマンシーの2打席連発、パヘスが逆転打含む4打点の活躍などで逆転勝利。9回に守護神ディアスがまさかの3失点となる波乱はあったがマンシーの自身2度目の1試合3発の活躍で勝ちきり、今季4度目チケット完売で5万3675人の観衆を喜ばせた。

試合後、指揮官は大谷がイチローの記録を抜いたことを称賛。「素晴らしいことだ。四球も選び、ヒットも打っている。しかも、まだ本来の状態ではない中でこれだけやっている。チームとしても彼が完全に乗っていない中で勝てているのは良いことだ」と称えた。

大谷のボブルヘッドデーだったことにも触れ「今日はホームランを打ちたかったと思うよ。彼はこういう日には活躍することが多いからね。ただ最後の打席は勝負を避けられたし、それは相手としては当然だと思う」と振り返った。

大谷が四球を受け入れる姿勢については「彼は自分に言い聞かせている部分もあると思う。打者は本来振りたいものだが、相手が勝負してこないなら四球を受け入れるべきだと理解している。それができるのは賢さだ」と分析した。

出塁は過小評価されがちかと問われると「規律と価値観だと思う。相手が慎重に攻めてくる中で、それを受け入れて出塁することは重要だ。その後ろに打者がいるので、四球もチームにとって武器になる」と話した。