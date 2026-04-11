「出産後、3日でママ辞めたくなったチャウチャウが大仏すぎて笑える」



【動画】「もうママ辞めたい…」5匹を産んだチャウチャウママの表情がまるで…！？

5匹の子犬を産んだワンちゃんの育児中の表情を捉えた動画がInstagramで話題になりました。「育児疲れた〜」と言っているかのようなワンちゃんの表情に、「人間も犬も一緒ですかね？（笑）」「産後つらいよね〜」とママたちから共感の声が集まっています。



動画に出てくるのは、チャウチャウのブーちゃん。3月下旬に5匹の赤ちゃんを出産しました。出産後、すぐに赤ちゃんのお世話がスタートしたブーちゃんは授乳に見守りと大忙し…！



ケージの柵に顔を押し当てながら、「もう好きにして」と言うかのようなブーちゃんは、まるで“大仏”のように穏やかながらも無心の表情です。そんなブーちゃんに、飼い主のパパは「ブーちゃんもう疲れたの？」と微笑みながら声をかけますが、ブーちゃんは無反応…！



そんなブーちゃんのまわりには、5匹の可愛らしい赤ちゃんたちがちょこまかと動き回っています。この後も15分ほどブーちゃんは“大仏”の表情のまま、ほんの少しの間だけ育児を休憩するのでした。



実際にはしっかりと『ママ』を頑張っているというブーちゃん。7匹のチャウチャウたちと暮らすブーちゃんの飼い主（@chowchow_boo0125）に話を聞きました。



ーーブーちゃんがケージに顔を押し付けているしぐさは出産後から？



「実は、ブーちゃんは昔からケージの壁に顔を押し付けて寝る癖があるんです（笑）…！動画的に面白くさせてもらいました（笑）」



ーーブーちゃんと5匹の赤ちゃんたちの現在の様子を教えてください。



「赤ちゃんたちの授乳の時間になったら、赤ちゃんたちの部屋まで連れて行っています。基本的に赤ちゃんたちは、ミルクを飲んだら寝てしまうので、その段階でブーちゃんは別の場所に移し、人のいる空間で過ごしています」



ーー出産前と出産後で、ブーちゃんの性格に変化は？



「基本的には変わっていません。赤ちゃんがミルクが欲しくて泣けば、しっかりとママとして赤ちゃんのところへ行こうとします。動画とは違い、しっかり『ママ』をやってます！」



動画には、300件を超えるコメントが寄せられました。



「人間も犬も一緒ですかね？（笑）」

「わかるわかる（笑）3匹成人したけど、1000回くらいママ辞めたくなった（笑）」

「頻回授乳疲れるよね〜！パパはどこだ！（笑）」

「ママ、お疲れ様！」

「ぶーちゃんママ、可愛すぎて毎日見ています。私の癒しです♡」

「やる気ゼロなのウケる（笑）、あー子どもたち好きにしてくれよーって感じ」



Instagram（@chowchow_boo0125）やTikTok（@chowchowfamily7）では、表情豊かなブーちゃんの楽しい日常や、育児の様子を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）