FANTASTICS瀬口黎弥、写真集撮影に向け体脂肪率6％に「メロ筋」際立つ“お気に入りカット”アピール【Lei】
【モデルプレス＝2026/04/11】FANTASTICSの瀬口黎弥が4月11日、都内にて2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の発売記念イベントを開催。報道陣の囲み取材に応じ、“お気に入りカット”を紹介した。
【写真】瀬口黎弥「メロさ爆発」圧巻肉体美際立つお気に入りカット
同作は、FANTASTICSメンバーの写真集を9ヶ月連続でリリースする企画の第2弾。鍛えあげた肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュなどこだわりが詰まった約210点のカットが収録されている。瀬口は写真集の撮影前に約3ヶ月間かけて体を作り上げたと回想。脇腹あたりを指し「ここの筋肉やばいんですよ。腹斜筋なんですけど」とアピールし、腹斜筋が盛り上がっている1枚をお気に入りのカットとして紹介した。さらに、撮影中は腹斜筋が盛り上がっていることに気づいていなかったことを前置き。気づいた当時を振り返り「『なんだこの筋肉は！』という。本当にメロさ爆発」「名付けて“メロ筋”という筋肉がつきました。ここの筋肉やばいんで」と目を輝かせていた。
さらに今回、瀬口はChatGPTにトレーニング方法や食事などのアドバイスをもらったと説明し、体脂肪率を6％まで絞ったと告白。「それをメンバーの勇征に話したら、『黎くん、それやばいっすね』って言って。『ちょっと僕もお願いします』と言って」と八木勇征の反応を明かし「たぶん、勇征もこそっと始めてると思います」と笑顔を見せた。今後、八木の写真集もリリースされる予定だが「勇征とかもどれぐらい仕上げてくるのかな」と期待をにじませていた。
ハワイでの撮影は瀬口自身の希望だったそうで「一番最初にメンバーの八木勇征とハワイに行きました」「ハワイのあの温かさだったり、人の雰囲気だったりが『すごく肌感が合うな』という感覚がありました」と口に。ただ、完成した写真集は恥ずかしくてメンバーに見せていないそうで「世界さんとかに見せたら何を言われるんだろう（笑）」と笑顔を見せ、笑いを誘っていた。
写真集には、シャワールームのシーンで、ガラス越しに一糸まとわぬバックショットを披露する攻めたカットも収録されているという。瀬口は「僕のお尻、めっちゃキュートなんですよ。瀬口のオチリなんですけど、これがね、可愛くて」とにっこり。「僕の性格上、ファンの皆さんにあんまり包み隠しをしたくないので、本当にありのままを。むしろ『もう何も隠さなくてもいいです』というくらい。多分そうさせたのは、ハワイがなんか楽しくて」と開放的な気分で「ありのまま」の姿をさらけ出したと回顧した。（modelpress編集部）
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【写真】瀬口黎弥「メロさ爆発」圧巻肉体美際立つお気に入りカット
◆瀬口黎弥、写真集撮影に向け体脂肪率6％に
同作は、FANTASTICSメンバーの写真集を9ヶ月連続でリリースする企画の第2弾。鍛えあげた肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュなどこだわりが詰まった約210点のカットが収録されている。瀬口は写真集の撮影前に約3ヶ月間かけて体を作り上げたと回想。脇腹あたりを指し「ここの筋肉やばいんですよ。腹斜筋なんですけど」とアピールし、腹斜筋が盛り上がっている1枚をお気に入りのカットとして紹介した。さらに、撮影中は腹斜筋が盛り上がっていることに気づいていなかったことを前置き。気づいた当時を振り返り「『なんだこの筋肉は！』という。本当にメロさ爆発」「名付けて“メロ筋”という筋肉がつきました。ここの筋肉やばいんで」と目を輝かせていた。
◆瀬口黎弥「僕のお尻、めっちゃキュートなんですよ」
ハワイでの撮影は瀬口自身の希望だったそうで「一番最初にメンバーの八木勇征とハワイに行きました」「ハワイのあの温かさだったり、人の雰囲気だったりが『すごく肌感が合うな』という感覚がありました」と口に。ただ、完成した写真集は恥ずかしくてメンバーに見せていないそうで「世界さんとかに見せたら何を言われるんだろう（笑）」と笑顔を見せ、笑いを誘っていた。
写真集には、シャワールームのシーンで、ガラス越しに一糸まとわぬバックショットを披露する攻めたカットも収録されているという。瀬口は「僕のお尻、めっちゃキュートなんですよ。瀬口のオチリなんですけど、これがね、可愛くて」とにっこり。「僕の性格上、ファンの皆さんにあんまり包み隠しをしたくないので、本当にありのままを。むしろ『もう何も隠さなくてもいいです』というくらい。多分そうさせたのは、ハワイがなんか楽しくて」と開放的な気分で「ありのまま」の姿をさらけ出したと回顧した。（modelpress編集部）
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