◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日（2026年4月11日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部 6580ヤード、パー72）

49位で出た仲村果乃（24＝Plenus）が67で回り通算5アンダーで、ホールアウトした時点で2打差の9位に浮上した。

リベンジのチャンスが早くも巡ってきた。

前週のヤマハ・レディースでプレーオフで高橋彩華に敗れ、悔しい思いをした仲村が一気にV圏内に絡んできた。

「先週からずっとショットが良かった。昨日はバーディーパットを決めらなかったけど、今日は決まってくれました」

スタートホールでいきなり魅せた。480ヤードの1番パー5。残り190ヤードの第2打を3Wでピン右5メートルに乗せて、難しいフックラインをねじ込んだ。

前日はパットが決まらず、ホールアウトは練習グリーンに90分近く居残った。「ラインの読みが合っていなかったのでキャディーさんとゲーム形式でずっとパットばかりやっていました。浅くラインを読んでいたのを大きめに読むようにしたら、だんだんラインが見えてきました」

その成果はすぐに出た。1番に続いて2番でも5メートルのバーディーチャンスを沈めて「これで今日はいけると自信がつきました」と振り返った。

通算29勝の師匠の吉川なよ子プロの温かいアドバイスもあり、前週の敗戦のショックからすぐに立ち直れた。

プレーオフで敗れた後に「悔しいとは思うけど、凄い良いショットだったし、リズムも良かった。パットもちゃんと打てていた。またチャンスがあるから大丈夫」と励まされた。

今大会の開幕前にゴルフ場の近くのショッピングモールで、クレーンゲームを楽しんだことも良い気分転換になった。

「マリオのスターの小さいキーホルダーを取りました。1000円ちょっとで取れました。うれしかったです」

この日は契約を結ぶラウドマウスのお気に入りの“ベティちゃん”柄のウエアを着てプレーした。

「今週はこのベティちゃん柄を着ると決まっていて、ベティちゃんウイークです。気分が盛り上がります。（良いプレーができたのも）ベティちゃん効果です」と笑顔で話していた。