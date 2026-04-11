ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急線の品川駅−京急蒲田駅 上下線で運転見合わせ 午後4時運… 京急線の品川駅−京急蒲田駅 上下線で運転見合わせ 午後4時運転再開見込み 北品川駅で起きた人身事故の影響 京急線の品川駅−京急蒲田駅 上下線で運転見合わせ 午後4時運転再開見込み 北品川駅で起きた人身事故の影響 2026年4月11日 14時32分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京浜急行電鉄によりますと、午後2時ごろに京急線の北品川駅で起きた人身事故の影響で、品川駅と京急蒲田駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後4時ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 法要, リハビリ, 埼玉, 射出成形機, 神奈川, 葬祭, 介護タクシー, 大船, 沖縄