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茂木健一郎「運転をするということについては人間の意識は実は最適でも何でもなくて」完全自動運転タクシーWaymo乗車で確信したAIの未来

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「サンフランシスコで完全自動運転のWaymoに乗りながら、「人工知能」と「人間」の未来について徹底的に考える」を公開した。米国サンフランシスコで完全自動運転タクシー「Waymo（ウェイモ）」に乗車した体験をもとに、AIと人間の意識の違いについて深い考察を展開した。



動画の冒頭、茂木氏はサンフランシスコ市内で無人のWaymoを配車し、助手席に乗車する様子をリポート。スムーズなハンドルさばきや、周囲の歩行者・車両を正確に認識してモニターに表示するシステムを紹介し、「安心感っていうのが実はすごくある」と率直な感想を述べている。さらに、Waymoが2億マイル以上もの実世界の走行データから学習を重ねている事実を挙げ、「人間の運転手よりも信頼できるって感じがする」と高く評価した。



続いて茂木氏は、脳科学の視点から「意識」と「運転」の関係性について切り込む。意識を持たないAIが極めて高度な運転を実現している現状を踏まえ、「人間の意識って、いいこともやれば悪いこともやる」と指摘。人間の運転手には感情の浮き沈みや注意散漫といったノイズがあると語り、「運転をするということについては実は最適でも何でもなくて」と、人間の意識が必ずしも運転に向いているわけではないという説を展開した。



最後は、OpenAIやAnthropicなど名だたるAI企業が集積するサンフランシスコの街並みを眺めながら、人間とAIが価値観を共有して共存する「AIアライメント」の重要性に言及。「まさにAIと人間の共進化の未来がここに育まれている」と語り、テクノロジーの最前線から人間の存在意義を問い直して動画を締めくくった。