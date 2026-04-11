イランがW杯の試合会場変更を求めるも…メキシコ大統領、FIFAの決定を公表「当初の会場から移すことはできない」
メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が10日、イラン代表が北中米ワールドカップの試合会場をアメリカからメキシコへ変更することを希望していることについて「国際サッカー連盟(FIFA)が最終的に当初の会場から移すことはできないことを決定した」と明らかにした。『DPA』や『HLN』などの海外メディアが伝えている。
イランはアメリカとの情勢が極めて不安定な状況のなか、W杯ではロサンゼルスで2試合、シアトルで1試合を行うスケジュールが組まれている。イランサッカー連盟(FFIRI)のメフディ・タージ会長が共催国であるメキシコでの実施に変更を求める方針を示すと、初戦の相手であるニュージーランド代表の選手たちも変更に応じる姿勢を示していた。
ただ、FIFAは会場変更を行わないことで決定したようだ。シェインバウム大統領によると「物流面での多大な労力」が発生することが理由だという。
イランが入るG組は以下のスケジュールになっている。
【日程&結果】※試合時間は日本時間
第1節
2026年6月16日(火)
ベルギー 4:00 エジプト [シアトル]
イラン 10:00 ニュージーランド [ロサンゼルス]
第2節
2026年6月22日(月)
ベルギー 4:00 イラン [ロサンゼルス]
ニュージーランド 10:00 エジプト [バンクーバー]
第3節
2026年6月27日(土)
エジプト 12:00 イラン [シアトル]
ニュージーランド 12:00 ベルギー [バンクーバー]
イランはアメリカとの情勢が極めて不安定な状況のなか、W杯ではロサンゼルスで2試合、シアトルで1試合を行うスケジュールが組まれている。イランサッカー連盟(FFIRI)のメフディ・タージ会長が共催国であるメキシコでの実施に変更を求める方針を示すと、初戦の相手であるニュージーランド代表の選手たちも変更に応じる姿勢を示していた。
イランが入るG組は以下のスケジュールになっている。
【日程&結果】※試合時間は日本時間
第1節
2026年6月16日(火)
ベルギー 4:00 エジプト [シアトル]
イラン 10:00 ニュージーランド [ロサンゼルス]
第2節
2026年6月22日(月)
ベルギー 4:00 イラン [ロサンゼルス]
ニュージーランド 10:00 エジプト [バンクーバー]
第3節
2026年6月27日(土)
エジプト 12:00 イラン [シアトル]
ニュージーランド 12:00 ベルギー [バンクーバー]