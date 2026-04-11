イランがW杯の試合会場変更を求めるも…メキシコ大統領、FIFAの決定を公表「当初の会場から移すことはできない」

イランがW杯の試合会場変更を求めるも…メキシコ大統領、FIFAの決定を公表「当初の会場から移すことはできない」