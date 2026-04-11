俳優の高良健吾（38）が11日、東京・MoN Takanawaで、熊本地震について考えるイベント「くまもと復興文化祭」でトークショーを行った。

高良は熊本市出身。2009年から同市をPRする「わくわく親善大使」を務め、年に3〜4回は地元に帰るという。

熊本地震は16年4月14日、午後9時26分以降に熊本と大分の両県で相次いで発生。28時間の間に、震度7の揺れが2度観測され、犠牲者は278人（災害関連死含む）にのぼった。

発生から間もなく10年を迎えるが、シンボル・熊本城の石垣は「いまも復旧が進んでいない」と説明。「僕らにとって熊本城は凄いでかい存在。地震で熊本城が傷ついた時に、『石垣が崩れた』とみんな傷ついていたけれど、（震災後に天守閣などが）ライトアップされた時に、『あ、明かりがついた』と前を向くことができた」と励まされた日を振り返っていた。

同城の石垣は、全体の約3割に当たる約7〜10万個もの石が崩落・はらみ出し、これを記録を用いて元の位置に積み直す作業が進められている。道のりは険しく、同市は復旧完了予定を2052年度と定めている。

高良は「直っていく熊本城を見ていると、地震があったよな。忘れないと思わせてくれる。大切な熊本のシンボルで、大切な熊本の文化」と称えた。

時間をかけて復旧に取り組んでいることについては「昔からあったものを大事にしていくことの大切さを、その姿で教えてくれる」と感謝していた。

イベントには熊本県のPRマスコットキャラクター・くまモンの生みの親である放送作家の小山薫堂氏（61）も出演。トーク中、くまモンがサプライズ登場し観客をわかせたが、膝を打つハプニングもあった。復興文化祭は12日も同所で開催される。